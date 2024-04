El VIII Trofeu Villarreal CF d'escala i corda arriba al trinquet Salvador Sagols

La Federació de Pilota Valenciana i el Villarreal CF han presentat este dijous el VIII Trofeu de Villarreal CF en el trinquet Salvador Sagols. Els millors jugadors d'escala i corda Pro1 i Pro2 es mesuraran en este escenari els dies 3 i 10 de maig per a disputar les semifinals i el divendres 17 per a afrontar la final. Els jugadors del equip groguet: Alfonso Pedraza, Jorge Cuenca, Kiko Femenía i Alberto Moreno seran els ambaixadors de dos dels huit equips que participen.

Presentació

L'acte ha comptat amb la presència del regidor d'esports de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal; el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; la coordinadora del programa de Responsabilitat Social Corporativa: Endavant, Paloma Masó; així com els futbolistes i alguns dels 20 jugadors que competiran en el trofeu.

Presentació del Trofeu Pilota Villarreal CF amb futbolistes y pilotaris. / FEDPIVAL

“Entre els jugadors tenim a tres de la província de Castelló, com Pablo de Borriol, Diego d'Onda i Álvaro Mañas de Vila-real, recent campió de la Lliga CaixaBak d’escala i corda Pro2. Així com als 5 finalistes de la Lliga Pro1. Sense oblidar-nos de la resta, molts d'ells joves amb un futur prometedor, i altres amb grans trajectòries a la seua esquena, que oferiran en este trinquet un nivell de joc de moltíssima qualitat”, destacava Pedro López.

Presentació del Trofeu Pilota Villarreal CF. / FEDPIVAL

Presentació del Trofeu Pilota Villarreal CF. / FEDPIVAL

Calendari

El campionat està compost per huit equips, quatre de cada categoria. Les semifinals arrancaran el 3 de maig a les 17:00 hores amb la partida d'escala i corda Pro2. Pablo i Bueno, ‘apadrinats’ per Jorge Cuenca, s'enfrontaran a l'equip d'Alfonso Pedraza, compost pel trio d'Alejandro, Muedra i Óscar. Una vegada finalitzada esta eliminatòria prosseguirà la segona partida amb el dol de Pro1: Francés, Javi i Monrabal (Cuenca) contra Giner, Hilari i Héctor (Pedraza).

La segona semifinal serà el 10 de maig a les 17:00 hores amb el retorn dels campions de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2: Diego i Álvaro Mañas (Alberto Moreno) hauran de superar a Mario i Guillem Palau (Kiko Femenía) per a arribar a la final. Mentres que a les 19:00 hores se celebra la semifinal de Jose Salvador i Nacho (Moreno) contra Marc, Conillet i Carlos (Femenía).

El campionat està compost per huit equips, quatre de cada categoria. / FEDPIVAL

Des del club groguet, Paloma Masó, ha recordat la memòria de Llaneza i la seua gran passió per la pilota valenciana. “És un orgull presentar este campionat que és un símbol tradicional de Vila-real i també del club. Un trofeu que va acollir José Manuel Llaneza per a acostar i seguir units al nostre esport autòcton”.

Les dos finals es disputaran el 17 de maig, també en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real. La primera partida arrancarà a les 17:00 hores i la segona a les 19:00 hores. El premi per al campió d'escala i corda Pro1 serà de 3.000€ i de 1.000€ per al subcampió. En Pro2 el premi per al guanyador serà de 500€ i 250€ per al segon del campionat.

“Tenim un trinquet meravellós i des de l'Ajuntament estem compromesos amb la pilota. Per això volem agrair a la Federació i al Villarreal CF la seua labor per a celebrar esta competició que acompanyarà també a les festes del municipi”, concloïa Xus Madrigal.