Diego López y Àlvaro Mañas se proclamen campions de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2 .

Este diumenge les mirades de la pilota valenciana van estar centrades en el trinquet de ‘El Rullo’, Riba-roja. En este centenari escenari, i acabat de remodelar, es va disputar la gran final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2. Diego López i Àlvaro Mañas (Vila-real) van demostrar per què han arribat a la final després de brillar amb una altra gran actuació conjunta i emportar-se el títol davant Carlos Donat i Guillermo (Ovocity-Marquesat) per 60-35.

La partida

L'inici de la partida va ser per als rojos, que van començar avançant-se 25-15 als pocs minuts. Però els campions no van tardar a enganxar-se i van recuperar la distància perduda. Amb el 25 iguals es va viure el joc més llarg de la vesprada, que va poder haver-se decantat per a qualsevol dels dos equips. No obstant això, van saber aprofitar els de Vila-real per a posar-se per primera vegada per davant en el marcador i amb el servici a favor, encara que no els duraria molt.

L'alegria dels campions. / FEDPIVAL

Eren moments de nervis i la parella amb major confiança era la d'Álvaro i Diego, que començaven a jugar cada vegada més còmodes. Els errors s'acumulaven en l'equip contari i blaus s'atrevia amb qualsevol colpege, començava a estar tot de cara. Un espectacular Àlvaro aconseguia alçar al públic i portar-li'l al 35-45. Tant Carlos com Guillermo travessaven un moment complicat i diverses faltes d'entesa els va costar punts importants. Fins a esta data del campionat havien sigut implacables en el seu joc, però en la gran final no van poder desplegar la versió que els havia portat fins ací.

Tan contrari com els seus rivals. Diego es convertia en una paret més retornant els colps i Àlvaro mostrava una confiança extrema per a la seua edat. L'ampli resultat final de 35-60 reflectia l'actuació impecable dels de Vila-real que no van permetre en cap moment passar dificultats en la recta final. Amb tan sols 20 i 18 anys, la parella més jove del campionat escrivia els seus noms en el centenari trinquet de El Rullo.

Declaracions i entrega de trofeus

“Una final que malgrat el resultat ha estat molt disputada. Crec que s'ha decidit perquè hem aprofitat més els val i 15 que vam tindre. Crec que ells tenen diverses oportunitats per a trencar-nos el dau, però en la gran majoria conseguirem traure els jocs”, destacava Diego en finalitzar la partida.

L'entrega de trofeus va estar representada pel director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

Entrega de trofeus. / FEDPIVAL

Semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1

La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 ja coneix el quadre per a estes semifinals. L'equip d'Iván i Seve (Llosa de Ranes), líder de la classificació, s'enfrontarà en semifinals davant Vicent, Canari i Nèstor (Xeraco), que no van poder completar la seua partida divendres passat per molèsties de Vicent. D'esta manera, Montaner i Tonet IV (Genovés) van classificar com a tercers i es mesuraran davant Salelles II i Brisca (Oliva), que van perdre este dissabte per 25-10 davant els líders.

Iván i Seve, l'equip més sòlid de la Lliga CaixaBank de raspall (Foto FEDPIVAL Julio Cebolla) / FEDPIVAL / Julio Cebolla

Les semifinals arrancaran el pròxim 15 de març en el trinquet de Genovés amb la primera partida dels líders i el dissabte serà torn per al trinquet de la Llosa de Ranes. Totes dues partides es celebren a les 18.30 hores.