Carlos Donat-Guillermo y Diego-Àlvaro Mañas es juguen en Riba-roja el títol de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2

Este dimarts s'ha presentat en la Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana la final de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2 amb els equips de Carlos Donat i Guillermo (Ovocity-Marquesat) i Diego López i Àlvaro Mañas (Vila-real). La partida es disputarà el diumenge 10 de març a les 17.30 hores en el trinquet de Riba-roja i podrà veure's en directe a través de la retransmissió d'À Punt Mèdia. L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el vicepresident d'escala i corda de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; i l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga. La Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2 coneixerà als seus guanyadors amb una partida que té com a precedent un espectacular 60-55 en la fase regular. El 12 de gener, Carlos Donat-Guillermo i Diego López-Àlvaro Mañas s'enfrontaven per primera vegada en la jornada inaugural de la competició, que va acabar amb victòria per als del Marquesat. Dos mesos després es tornaran a mesurar en la gran final. L'equip de Carlos i Guillermo va liderar totes les jornades de la competició amb quatre victòries i una sola derrota davant l'equip d'Héctor-Guillem Palau-Marc Barber (Sueca). Precisament en semifinals es van enfrontar a ells amb dos partides que van acabar vencent amb molta solidesa. Respecte als seus rivals en la final es pronunciava Carlos Donat: “Pense que esta final serà molt igualada, com la primera vegada. Al llarg de la temporada hem tingut molt bona comunicació, cadascun ha sabut fer el seu treball i crec que hem d'estar igual de concentrats que en la primera jornada”.

Unes semifinals vibrants

Mentres que l'equip de Vila-real va classificar en tercera posició i va traure a relluir la seua millor versió en les semifinals. Amb la primera derrota davant Pablo-Bueno (Borriana), Diego López i Àlvaro Mañas van saber refer-se del dur colp inicial per a acabar donant-li la volta en les posteriors dos partides per un ajustat 60-50. “Serà una partida molt dura i que es decidirà per xicotets detalls, per la qual cosa caldrà minimitzar errors”, assenyalava Diego. “Va ser emocionant, on els quatre juguem molt. Encara que ens van acabar remuntant, espere que repetim l'actuació per a donar un bon espectacle i que la gent gaudisca, però esta vegada amb un resultat favorable per a nosaltres”, ha matisat Àlvaro Mañas. Respecte al nou format de competició i les oportunitats que brinda la categoria s'ha referit el vicepresident d'escala i corda, Pedro López: “Volem agrair a les institucions públiques pel suport a la pilota valenciana i al nostre patrocinador, CaixaBank, amb el qual esperem compartir molts anys. Esta lliga es caracteritza per la joventut dels jugadors i és el millor pas previ que es pot tindre per a aconseguir la màxima categoria”.

Declaracions del director de CaixaBank

El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha traslladat als quatre jugadors que han “patit per a arribar fins ací” i “ara queda gaudir d'este últim pas per a arribar al títol”. “Per a CaixaBank, i per als jugadors també, esta Lliga CaixaBank Pro 2 és el punt de partida de les vostres ambicions esportives: sou joves i pensem que ací és on naixen les futures estreles del nostre esport. La Lliga CaixaBank és el campionat més exigent del món de la pilota professional i hem de felicitar a tots els equips que han configurat esta categoria”, ha destacat Casas. La final es disputarà en el centenari trinquet El Rullo, que fa escassos mesos va ser rehabilitat. “Estem molt orgullosos d'acollir esta gran final en un històric trinquet com el de Riba-roja i que ara hem modernitzat”, destacava Robert Raga. En la mateixa línia es referia Tino Bendicho: “És el lloc perfecte per a albergar esta final que compta amb jugadors joves i que estan progressant per a arribar a la Pro1. Un trinquet modern, però amb molta història”.

“Esta setmana començarem a entrenar en el trinquet de Riba-roja, del qual guarde molt bons records perquè he jugat allí molts tornejos. Trobaré a faltar eixe encant de trinquet més antic, però li feia falta una remodelació i ara ha quedat molt bé. Arribem amb grans expectatives i amb incertesa perquè ara les característiques de l'escenari han canviat”, indicava Guillermo. Les Lligues CaixaBank compten amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Hospital IMSKE (Grup Sanitari Ribera), Baleària i els Supermercats MasyMas. Des que es presentaven el passat 9 de gener en el Caixaforum, les competicions s'han disputat per tota la Comunitat Valenciana. En la categoria d'escala i corda Pro2 s'han visitat els trinquets: Vilamarxant, Vila-real, Pelayo, Pedreguer, Borriana, Sueca, Guadassuar, Pobla de Vallbona i Manises i finalmente Riba-roja.