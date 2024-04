Recorrido y cortes de tráfico para la 'Valencia Abierta al Mar' del domingo

Este domingo 28 de abril está programada la 12ª edición de la 15K 'València Abierta al Mar', así como la cuarta edición de esta misma carrera en formato 7,5K. Las competiciones tendrán lugar en el distrito de Poblats Marítims, entre las 9 y las 11:30 horas (el circuito de la 7,5k está incluido dentro de la 15k). Se prevé que participen unas 6.000 personas.

En cuanto a los cortes al tráfico, éstos empezarán previsiblemente sobre las 8:30 horas. La zona más afectada será La Marina Nord, a la que no se podrá acceder hasta que no finalice la competición. Tanto la salida como la meta están ubicadas en el Paseo Marítimo, a la altura del número 49, con lo que no se producirán cortes al tráfico por el montaje o desmontaje de esta infraestructura.

Recorrido de la carrera València Abierta al Mar del domingo / SD

Afecciones en el transporte público

Con motivo de la 15K y 7,5K de este domingo, EMT València ha planificado nuevos itinerarios en un total de 8 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a las pruebas con las líneas 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la App y en redes sociales. En cuanto al tranvía, las líneas 4, 6 y 8 sufrirán afecciones mientras dure la carrera. Recomendamos consultar los canales de Metrovalencia para conocer más detalles.