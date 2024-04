Victòria agònica de De la Vega i Nacho, que pasen a la final

En un tram final de partida èpic, De la Vega i Nacho varen aconseguir la classificació per a la final de la Copa Diputació d’Alacant. A Benissa, el tàndem de blau va guanyar per 60-30 el segon assalt de l’eliminatòria contra MarcConillet, el que forçava a jugar un desempat al millor de tres jocs. I en el tram final de la batalla, Marc va patir problemes físics que pràcticament li impedien caminar, amb unes doloroses rampes fruit del desgast de més d’hora i mitja de partida.

Així I tot, el de Montserrat I Conillet guanyaven el primer joc i posaven contra les cordes els rivals. Però Conillet sol no podia amb dos rivals ahir en estat de gràcia i, finalment, De la Vega i Nacho alçaven un triomf i un bitllet per a la final que els va costar quasi dos hores i mitja de batalla. El trinquet de Benissa alçat en peu va agrair als quatre protagonistes l’entrega i el magnífic espectacle oferit.

La partida va començar amb els dos equips intercanviant jocs des del rest fins al 25-20 de De la Vega. En el següent parcial, sumaven per primera vegada des del dau i encadenaven, amb una gran eficiència en els moments clau, quatre jocs, fins al 45-20. Després, un joc roig (25-45) per a deixar pas a altre acceleró de De la Vega, fins al 60-30 definitiu.

En els últims compassos de la partida, Marc donava ja mostres de dolor en les cames, fins al punt que pràcticament no es podia desplaçar amb normalitat pel trinquet. Sabedors de la debilitat i de l’oportunitat, De la Vega i Nacho buscaven al de Montserrat, i Conillet tractava de tapar-lo fent-se enrere. La tècnica els va funcionar en l’inici del desempat, ja que sumaren el primer joc. Però després, Conillet ja no va ser suficient, i la parella blava anotava els dos jocs següents pràcticament a plaer, sols buscant la profunditat del rebot, que Marc sols podia entregar donades les condicions en què es trobava.

Al remat, De la Vega i Nacho aconseguien la classificació per a la final després de dos hores i mitja de joc, final que els enfrontarà al vencedor de la segona eliminatòria, que continua demà Dénia, amb Giner i Nacho per davant de Francés i Jesús (substitut del lesionat Tomás II). Si guanya de nou Giner, com ja va fer divendres a Benidorm, el cartell de la final estarà decidit. Si, per contra, triomfa Francés, caldrà jugar un Nou desempat.

Raspall femení

En la Copa Diputació d’Alacant de raspall femení Pro1, Irene, Joana i Júlia es varen acomiadar de la competició amb un triomf meritori davant Erika, Amparo i Isabel, en partida disputada després de la cita d’escala i corda. El marcador final va reflectir 25-15. D’esta manera, les d’Irene, sense opcions d’arribar a la final, deien la competició amb una Victòria.

En la Copa Diputació d’Alacant de raspall femení Pro1, Irene, Joana Irene (foto), Júlia i Joana es varen acomiadar de la competició amb un triomf meritori davant Eirka, Amparo i Isabel, en partida disputada després de la cita d’escala i corda. / @juliocebolla

Dimarts, a Dénia, jugaran abans de la semifinal d’escala i corda Victoria, Noelia i Mireia contra Aina, Myriam i Marina. La gran final enfrontarà diumenge a Pedreguer a l’equip d’Erika contra Ana, Anabel I Fanni.