Jornada formativa per a pilotaris

Els pilotaris professionals i els tècnics que participaran en la pròxima edició del programa Pilota a l´Escola van rebre ahir en una sessió formativa que va tindre lloc en la Facultat de Ciències de l´Activitat Física i l´Esport. Els encarregats d´instruir als trenta participants van ser l´expilotari Álvaro i l´escaleter Fageca, responsables de coordinar el projecte.

La jornada va començar amb una xerrada informativa on es va explicar tot allò essencial per aconseguir l´èxit en les sessions que s´impartiran durant el pròxim any. Després, els tècnics i jugadors van participar en un taller on es realitzaren diferents tipus de casos pràctics que es poden donar amb els alumnes.

Segons informa la Federació de Pilota Valenciana, el programa començarà a finals de gener en diferents centres educatius de les comarques del sud i del nord de la Comunitat Valenciana. En març ho farà a la província de València.

Prèviament a estes sessions de formació se celebraran altres deu per als docents participants en el projecte d´innovació educativa, on es lliurarà el material i els recursos didàctics.

Més participants

En la passada edició del programa Pilota a l´Escola van participar 321 centres docents de les tres províncies. Per a la pròxima, la previsió és augmentar el nombre. Les incripcions s´han realitzat des del 21 de novembre fins al passat dilluns. Solament en els cinc primers dies i a falta de conèixer la xifra total, 250 centres van demanar ser partíceps d´esta iniciativa finançada per la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport.