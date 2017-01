Els jugadors obtenen respostes

Des de fa setmanes, els pilotaris professionals estan reclamant públicament que volen informació davant la incertesa que afecta la seua situació laboral. També ho han fet de manera ´oficial´, adreçant-se a la Federació de Pilota amb un comunicat dirigit al Comité de Professionals de l´escala i corda. Ara comencen a obtenir respostes.

Els pilotaris de la modalitat per dalt corda van ser ahir convocats per la Federació de Pilota. El president José Daniel Sanjuán, acompanyat pels vicepresidents Armando Mercé (raspall) i Pedro López (escala i corda), els va explicar que ja és una realitat la demanda que ell va fer temps enrere, en les distintes jornades tècniques, on convidava als estaments de la pilota a aportar idees i models de funcionament per a la gestió de la futura Fundació i, mentrestant, del món professional.

Sanjuán els va comunicar que hui coneixeran una proposta, realitzada per Val Net. Serà en una altra reunió, en este cas en la seu de l´empresa en Silla. I demà seran els pilotaris del raspall els quals seran informats d´este projecte.

El president també va avançar que la Federació té una alternativa si l´opció no els agradava. En línies generals consistiria distribuir els diners que aporten les administracions entre les competicions oficials, això és, la Lliga, la Copa i el Campionat Individual. Els jornals per a les partides d´estos campionats s´incrementarien considerablement respecte als fixats en les últimes edicions.

Però, per contra, no hi hauria fitxes. I fóra d´estes cites, els pilotaris negociarien el seu emolument en les partides ordinàries. Siga com siga, Sanjuán va insistir en què s´han de pronunciar i implicar-se en la configuració del model a triar.

Des de Val Net no han avançat el contingut de les reunions de hui i demà perquè els pilotaris han de ser els primers a conéixer la seua proposta. Però segons ha pogut saber este diari, es tracta d´un model basat en l´actual, amb fitxes i nòmines, però amb millores en l´organització i promoció dels campionats i les partides. La diferència entre les opcions és significativa. Els pilotaris volen esperar a saber tots els detalls de les dues per a pronunciar-se. Però, botant i pegant, sembla que agrada més la idea de tenir un sou. Almenys així es van pronunciar els jugadors consultats ahir per SUPER.

Amb el repartiment entre les competicions oficials els grans beneficiats serien els components de la primera fila, que segur estaran en les tres competicions. Això sí, un d´eixos ´segurs´ plantejava que «estaria bé sempre i quan no et lesiones i deixes de jugar i per tant de guanyar diners». La visió general era que el més just seria assegurar l´estabilitat al nombre més gran possible de pilotaris.