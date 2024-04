València presenta a Las Felinas Quad Rugby, el primer equipo femenino en silla de ruedas de España

La Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana ha sido el escenario de presentación de Las Felinas Quad Rugby, el primer equipo femenino de España de rugby en silla de ruedas que cuenta con Paloma del Río como madrina, Pilar Javaloyas como embajadora de honor y más de 12 deportistas olímpicas y paralímpicas como soporte presencial del acto.

El combinado está recibiendo recursos través de la asociación Activate Sports y el programa UPV In de la Universidad Politécnica de Valencia. Liderado por Ruth Aguilar, Cristina García y todo su equipo, brindan soporte gracias al apoyo que reciben de administraciones, organizaciones, entidades, empresas privadas, con una colaboración especial de cantantes de “Locos Por la música” como Jose Manuel Casañ (Seguridad Social), Pepe Begines (No me pises que llevo Chanclas) y Cristina del Valle (Amistades Peligrosas) bajo su lema #YnosotrasTambien

La directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, María Ángeles Vidal y el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, han abierto y cerrado los parlamentos.

Luis Cervera y María Ángeles Vidal, entre el público asistente durante el acto de presentación / JM López

En el acto, además de las integrantes del equipo, han confluido numerosas personalidades tanto del mundo del deporte como de la empresa a nivel local, regional, nacional e internacional.

Entre las primeras destacan los atletas Ricardo Ten, David Casinos, Erika González o Topher Triviño, el director de comunicación del Comité Paralímpico Luis Leardy, la subdirectora general del CSD Bárbara Fuertes, el presidente de la FEDDF Enrique Álvarez, CERMI estatal y CV, Gabriel Melis de FESA Valencia, la directora de FDM Valencia María Ángeles Vidal y el 1er teniente de alcalde y concejal de deportes de Torrent Guillermo Alfonso, en el apartado privado comparecerán la responsable de patrocinio global de Iberdrola Susana Murias, la responsable de RSC Aquaservice Inma Sellés, la gerente general de Smurfit Kappa en Quart de Poblet Joanna Devon y la directora de The Westin Valencia Rocío Cibrán.

Foto de familia de Las Felinas Quad Rugby / SD

I Torneo de rugby femenino en Silla de Ruedas en Torrent

Un día más tarde, el 27 de abril a las 10:30 horas en el pabellón de El Vedat de Torrent, tendrá lugar el I torneo de rugby femenino en silla de ruedas impulsado por el Ayuntamiento de Torrent y que contará con la presencia de Víctor Luengo, responsable de Marketing Valencia Basket y de Anna Gómez, excapitana de Valencia Basket femenino.