Moment d'aclarir els dubtes

Hui ha de ser un dia important per al present i, sobretot, el futur més immediat de la pilota professional. La Federació de Pilota Valenciana presentarà als pilotaris els quatre models que s´han presentat per a gestionar les modalitats d´escala i corda i raspall. Federació i jugadors mantindran hui una reunió on es donaran a conèixer totes les propostes. Els mateixos pilotaris han de decidir quin és el millor model per a funcionar des de ja.

De moment, de les quatre propostes oficials que la Federació té damunt la taula ja es coneixen dos. La de Val Net i la mateixa Federació. De la resta de candidatures hi ha complet hermetisme i no han fet pública la seua candidatura.

Hi havia rumors que eixes candidatures podrien ser una empresa relacionada amb la pilota basca i també l´empresa ja existent ´A mà pilota´, vinculada al pilotari Waldo. Sembla que no és així, ni cap empresa basca s´ha interessat de manera oficial, ni tampoc Waldo, directament amb ´A mà pilota´, ha oficialitzat cap candidatura. Segons ha pogut saber SUPER eixes dues candidatures que hui es coneixeran de manera oficial són dues empreses vinculades en l´actualitat amb la pilota valenciana. Alguns pilotaris ja les coneixen, però reconeixen que tampoc tenen molts detalls de les seues propostes.

L´última paraula l´han de tindre els pilotaris. Els professionals de l´escala i corda i del raspall han de buscar un model en comú que gestione les dues modalitats. Tot està en les seues mans i, tot assenyala, que la decisió no serà ràpida, quan el calendari oficial de la temporada tampoc poc esperar molt.

De fet, a estes altures d´any el circuit professional d´escala i corda ja hauria d'estar en marxa i no ha pogut començar per totes estes incògnites que cal resoldre. Val Net ha estat treballant i ja té un calendari confeccionat, i pràcticament tancat, per a començar la lliga de manera immediata si és la seua candidatura la triada per a gestionar el món professional de la pilota. De fet, la intenció de l´empresa seria començar les partides de lliga en estos primers dies de febrer, però tot està pendent de la decisió final dels pilotaris.

El que està clar és que allargar en el temps la decisió final seria problemàtic per a reestructurar tota la temporada, especialment les tres competicions oficials en les dues modalitats, Lliga, Copa i Campionat Individual. També seria problemàtic per a quadrar dates per als diferents trofeus de curta durada que s´organitzen al llarg de tot l´any.

La decisió no s´ha d´allargar en el temps pel bé de tota la temporada.

Són dies claus per a decidir quin serà el futur de la pilota valenciana en les seues dues modalitats professionals, escala i corda i raspall. Hui es resoldran molts dubtes i tot, quan també s´espera la definitiva posada en funcionament de la Fundació. En principi s´espera per a mitjan març.