El periple de la Lliga Professional

En el termini de poc més d´un mes, la Lliga Professional visitarà fins a catorze trinquets diferents per a la disputa de la fase regular, que determinarà quins equips accedeixen a les semifinals. La ronda transcorrerà en recintes de les tres províncies i solament Pelayo acollirà dues jornades.

En el llistat de trinquets apareixen tots els habituals de l´oferta setmanal en la modalitat d´escala i corda. Estos escenaris són els que mantenen viu el dia a dia de la pilota i, on a més de les primeres figures, també tenen cabuda la resta dels professionals i les joves promeses.

També han sigut inclosos aquells que, sense una activitat setmanal, sí que anuncien partides amb certa assiduïtat i són seus de distints trofeus. La gran majoria són gestionats per clubs de pilota, que mantenen viva la flama d´este esport en els seus municipis.

A banda estan els trinquets de les localitats que estan representades en la competició. I és que cal recordar que cada equip defensa l´escut d´un ajuntament, cas dels de València, Benidorm, Vinalesa, Pedreguer, Murla i Vila-real. L´excepció ve donada amb el poble de Vinalesa, pàtria xica del número u, Puchol II, que no disposa de trinquet.

Per províncies, València i Alacant igualen amb sis trinquets que albergaran partides. Els valencians són els de Pelayo, Guadassuar, Vilamarxant, Sueca, Bellreguard i Massamagrell mentre que els alacantins són els de Pedreguer, Dénia, Xàbia, Benidorm, Petrer i Murla. En Castelló, el campionat visitarà les pistes de Vila-real i Borriana.

Les partides es disputaran durant el cap de setmana, complint així una de les demandes dels jugadors, que volen que la pilota de qualitat tinga uns dies i horaris adequats per a facilitar la presència més gran possible d´aficionats. És per això, per exemple, que Massamagrell no farà partida el seu dia, el dimarts, sinó un diumenge, concretament el 12 de març, dia en el qual acabarà la fase regular.

Ací també hi ha una excepció, el trinquet de Guadassuar, que acollirà la tercera partida d´esta ronda inicial el dimecres de la setmana vinent. Al recinte de la Ribera se li permet mantenir el seu dia perquè és el que més afluència registra junt amb el de Pelayo.

El sistema de competició és idèntic al de la passada edició. I en ambdós casos la fase regular transcorrerà amb la meitat de les jornades previstes. La burocràcia ha sigut el motiu de la retallada de partides.

L´any passat, la Federació no va donar el vistiplau per al començament de les competicions oficials fins que no va tenir la certesa de comptar amb les aportacions institucionals. Enguany, la causa de la demora ha sigut la convocatòria per a triar un model de gestió del món professional.