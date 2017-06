La Marina marca les diferències

Esta temporada per primera vegada un rest de Benidorm, representant al seu municipi, es proclama campió del Circuit Professional. Pere Roc II aconseguia fer història i ho feia al costat d´un veí com és Félix, de Dénia i resident a Murla. No és casualitat. És fruit del treball, en moltes ocasions en silenci, de molts anys. Els trinquets i els pilotaris d´Alacant i, en concret de les comarques de La Marina, viuen una època gloriosa.

Parlant de pilotaris la nòmina professional hui en dia és ampla, els actuals campions de la lliga Pere Roc II i Félix fins a Giner de Murla, Pablo de Sella o Santi de Finestrat i Pere de Pedreguer, entre altres.

També els seus trinquets recuperen protagonisme. Benidorm ofereix unes instal·lacions modernes i cuidades. També Dénia i Xàbia. Benissa està celebrant el seu 50 aniversari amb molta activitat i partides de primer nivell tots els dissabtes. De fet hui s´anuncien allí tres pilotaris de ´casa´, Pere Roc II, Giner i Félix. Completa la partida Raúl de Godelleta.

Altra instal·lació que en breu tornarà a lluir és Pedreguer. En principi, la pròxima setmana tornarà a l´activitat després d´una intensa reforma que millorarà considerablement la visibilitat de la pilota, amb el sostre completament de blanc, entre altres actuacions.

Esta setmana també s´ha firmat un conveni amb l´Ajuntament d´Ondara per a realitzar partides professionals d´escala i corda tots els dissabtes d´estiu a partir del 22 de juliol, coincidint amb les festes del municipi.