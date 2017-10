Ian entra per la porta gran a la final individual

Ian jugarà la seua primera final del Campionat Individual de raspall. El pilotari de Senyera ho va aconseguir ahir al trinquet de Piles. Ho va fer com els grans campions, entrant per la porta gran, superant a l´actual subcampió, Sergio, per 25 a 5.

Ian ho va fer tot perfecte davant el pilotari de Genovés. La postura va eixir a favor del pilotari de Senyera que va començar al dau. Des del primer quinze la superioritat va ser més que manifesta. Dos jocs nets seguits i en poc més de 15 minuts va finalitzar la partida. Victòria sabatera i Ian deixant la sensació, entre els aficionats, d´estar completament capacitat per a proclamar-se campió del mà a mà, almenys, de poder plantar-li cara a qualsevol.

L´afició va eixir del trinquet impressionada davant un duel tan desnivellat. La partida no va tindre més història.

Una història que sí que vol escriure Ian. Ha sigut més d´un any desitjant que esta final arribara per fi. S´havia quedat a les portes de les grans cites en moltes ocasions. L´any passat es va quedar amb la mel als llavis amb la mateixa final Individual, la lliga o a la Copa Diputació. Esta final Individual és tot un premi, un reconeixement per a ell. Ara, de ben segur, que desitja enfrontar-se al campió, a Moltó, perquè lluitar pel títol davant el seu rei sempre és més motivant. Ian ja ha complit i ara li toca seguir somiant. Ara és Moltó qui ha de fer bons els pronòstics, encara que li espera una semifinal prou complicada, un rival molt dur que també està molt motivat. Un Marrahí que va a totes.



Genovés, semifinal desitjada

Moltó i Marrahí s´enfrontaran en la segona semifinal del Campionat Individual de raspall. Serà el pròxim divendres dia 27 d´octubre al trinquet de Genovés. Una partida explosiva, amb els dos últims guanyadors del campionat mà a mà. El campió de les últimes dues edicions, Moltó, i el campió del 2014, Marrahí. La barreja idònia per a ser la partida perfecta, per qualitat i per carisma dels protagonistes en un lloc i un municipi tan emblemàtic com Genovés. Un mà a mà esperat des de fa molt de temps per tots els aficionats i que, de ben segur, omplirà un trinquet que tanta pilota ha vist passar per les seues muralles.

Una partida desitjada per tots des de fa tres temporades. Des del 2014 no han tornat a enfrontar-se mà a mà Moltó i Marrahí. En aquella ocasió va guanyar Marrahí. Que passara tres anys després? Davant tanta expectació, el trinquet de Genovés es quedarà xicotet.