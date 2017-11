Ian és el campió número 12

Encara ressona la gran final viscuda dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes. Partida on la modalitat de raspall va proclamar al seu nou rei, el jove de Senyera, Ian Álvarez.

Als seus 20 anys, complirà els 21 el pròxim mes de desembre, s´ha convertit en el pilotari número 12 que aconsegueix alçar el títol del Campionat Individual. També és el segon més jove en aconseguir-ho, per darrere de Juan Cabanes qui va guanyar el seu primer Individual quan encara tenia 19 anys.

Dissabte, en finalitzar la final, alguns aficionats afirmaven que era una sorpresa. Atenent les travesses inicials així va ser, però més que pel resultat, la sorpresa era per la manera de guanyar.

I és que abans de la final eren molts els que pensaven que Ian acabaria pagant la pressió de jugar la seua primera final. Ningú dubtava dels seus poders, de la seua qualitat, però per la seua joventut molts pensaven que eixa pressió li anava a passar factura davant un pilotari molt més experimentat com és Moltó.

Res més lluny de la realitat. Ian va saber controlar eixa tensió i va convertir la pressió en responsabilitat i va transformar els nervis en concentració. En finalitzar la partida va confessar que sí que havia tingut nervis, sobretot quan va trencar des del rest el dau de Moltó. Un joc que, al remat, anava a ser decisiu al resultat de la partida.

Un Moltó a qui considera un bon amic i company. Ian també tenia paraules per al pilotari de la localitat de Barxeta. "Moltó és un gran rival. Per a mi ha sigut un honor i un plaer poder jugar esta final contra ell. És un pilotari únic que es prepara especialment per a este campionat. El conec bé i sé que tornarà prompte. Espere poder jugar moltes més finals contra el", afirmava Ian.

Des del moment de fer l´últim quinze de la partida, Ian afronta la nova temporada amb la responsabilitat que suposa lluir totes les vesprades la faixa roja, el símbol del número u, del campió Individual. Ell diu que està preparat: "Ara sols pense a gaudir del títol, de celebrar-ho amb els meus, però sí, ara queda continuar treballant per fer una bona temporada i intentar tornar a estar en la final el pròxim any".

Un mà a mà que està atravessant una època daurada, amb figures com Ian, Moltó o Sergio, la tornada de Marrahí, Guadi o Punxa i joves com Montaner o Pablo.