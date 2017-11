Pigat II: "La selecció opta a guanyar-ho tot"

La selecció valenciana de pilota ja està a terres colombianes per a començar disputar hui el Mundial. L´expedició valenciana ha carregat les seues maletes d´il·lusions per recuperar la corona de reis del món absoluts. Es juga a les modalitats de llargues, joc internacional, One Wall i l´especialitat autòctona anomenada Chaza, molt semblant a les llargues valencianes. Totes elles sumen punts per igual i la suma total corona al campió absolut. Eixe és l´objectiu de Pigat i els seus, si bé, el tècnic té una peculiar fixació, el títol en la modalitat de llargues, una disciplina que als últims campionats sempre ha caigut a favor de belgues i holandesos.

Pigat ha apostat per la combinació entre experiència i joventut, amb pilotaris experimentats com Martínez o Genovés II o la joventut de Pere Roc II o José Luis: «És un equip que opta a guanyar-ho tot. Crec que hem fet la barreja perfecta. La veterania de Martínez pot ser clau en moments importants. Genovés II també és una peça clau. Són dos jugadors referents per a tot l´equip. Després hi ha jugadors que també tenen molta experiència com Santi i joves amb molt de futur, però que ja saben mantenir responsabilitats com Giner, Pablo de Sella, José Luis o el mateix Sacha, qui serà fonamental en la modalitat de One Wall. Crec que és el millor jugador d´Europa i tindre una bona puntuació en esta disciplina serà clau per als nostres interessos». Precisament tot l´equip està pendent del jugador d´Orba, qui ha viatjat amb molèsties físiques.

Pigat també té dipositades moltes esperances en l´equip femení: «Estic convençut que donaran moltes alegries. Juguen en la modalitat de One Wall i crec que estan preparades més que mai per a ser campiones del món. Han treballat molt i tinc clar que tindran el seu premi».

En principi, els grans rivals dels valencians tornaran a ser seleccions com Bèlgica i Holanda, però a Pigat també el preocupa els canvis radicals de l´oratge: «És una zona on fa molta calor i de sobte cau una tempesta de por. Quan anàvem a entrenar, jo sempre resava perquè ploguera, però no ha caigut ni una gota en tots els entrenaments que hem fet a València».

El seleccionador valencià tampoc oblida el ´mal de l'Equador´, quan pràcticament tot l´equip va caure malalt pel canvi d´alimentació i els resultats esportius van ser discrets: «Espere que no torne a passar. He insistit sobretot en l´aigua. Els he dit que sempre aigua en botella i també molta crema solar per la calor».