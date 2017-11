La Selecció arriba a la primera final

Ahir es va completar la segona jornada de competició del Mundial de Colòmbia i la Selecció Valenciana ja s´ha assegurat la presència en una final, la de la disciplina de joc internacional.

Després de superar la fase classificatòria del dilluns amb dues victòries i una derrota per la mínima contra Holanda, els valencians accediren a semifinals, on ahir de nou es trobaren amb els holandesos, que esta vegada cediren per 6-2. El títol es decidirà el divendres i en la contra estarà l´equip de Bèlgica.

Això va ser de matí. A la vesprada va començar la fase classificatòria del torneig de llargues, que és la principal aspiració del combinat valencià. «És la modalitat reina i venim amb la intenció de guanyar-les perquè fa anys que se´ns resisteix», comentava Pablo de Sella, capità de la Selecció. El debut va ser contra Itàlia. La diferència horària no permet informar del resultat però, tradicionalment, els valencians han sigut superiors als italians en esta disciplina. Hui hi haurà una segona partida, ara contra Euskadi.

També hui comença la competició en one wall, la modalitat menys propícia per als valencians en les anteriors cites internacionals. Però esta vegada juga Sacha.