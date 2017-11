La reconquesta comença bé

La Selecció Valenciana ha viatjat a Colòmbia amb l´objectiu principal de revalidar el títol mundial. A més, la intenció és ser campions guanyant la modalitat reina de les llargues, que es resisteix des de fa anys. Ahir va començar la competició en la disciplina mare i, de moment, les coses van sobre rodes per als valencians.

Al matí es va completar la fase classificatòria i la Selecció Valenciana ba debutar en una confrontació històrica, contra Euskadi, que participa per primera vegada en un Mundial. Els valencians es van imposar per 6-0. Posteriorment van certificar la seua classificació per a les semifinals en derrotar a Bèlgica per 6-2.



La Selecció Valenciana jugarà la final de llargues

El combinat de Pigat II és classificava per a la disputa de la final de la modalitat reina, les llargues.

L'equip valencià s'enfrontava al chazòdromo de Las Lunas, junt a l'estadi de la Libertat, a la formació local, la de Colòmbia. En este cas, Pigat alineava d'eixida a les banques Jose Luis i Martines, amb Santi, Nacho i Pablo per a restar i tancar els quinzes. S'esperava un partit difícil per les grans banques locals, on destaca sobre tot Alexander, aquell que en el 2012 va fer saltar la sorpresa convertint a Colòmbia en subcampiona del món al campionat celebrat a Holanda.

La semifinal no ha tingut altre color que el valencià. Els nostres han mostrat una seriositat des de l'inici que les ha fet col.locar al marcador un 5 a 0, moment en que els colombians han lograt el seu únic joc. Acabava la semifinal amb el resultat de 6 a 1. Extraordinari tot l'equip, però cal dir que Santi s'ha mostrat imperial al rest.

Els nostres disputaran la final d'aquesta modalitat el pròxim dissabte al mateix lloc i en este cas, contra la selecció de Bèlgica, que derrotava en la seua semifinal a Holanda per el mateix resultat, es dir, 6 a 1.

Victòries en One Wall parelles per a la selecció valenciana

Jornada d'estrena en la modalitat de one wall parelles, masculina i femenina. Les jugadores de Jaume Martí i Pigat II han estat brillants en el seu debut per parelles.

Primerament, Mar i Victòria s'han enfrontat a Itàlia (Martina i Alessandra) a la que han guanyat 2 a 0. Després la parella formada per Ana Belén i Mónica s'ha enfrotnat a la temible parella holandesa (Harmke i Marrit) a la que han vençut el el tercer set, per 2 a 1.

Divendres disputaran les semifinals contra les jugadores de Mèxic. L'altra de les semifinals serà la de les parelles d'Euskadi i Holanda.



Onewall Masculí

Hores més tard finalitzavem la jornada després de les partides de one wall masculí amb la parella de Bueno i Sacha. Obrien foc amb la partida que els enfrontava a Anglaterra (Thomson i Grant), un encontre disputadíssim i que finalment han aconseguit guanyar per 2 sets a cero.

La segona partida ha creuat a la Selecció Valenciana contra Uruguai, i en la que s'han emportat la victòria. Ha sigut un dia perfecte per a la selecció, a excepció de la no classificació de Victòria i Mar en individuals.



Ana Belen jugarà les semifinals del Mundial en One Wall Individual Femení

Ana Belen va aconseguir a classificació per a les semifinals de la modalitat de One Wall Individual Femení del IX Mundial de Pilota a Mà – Colòmbia 2017 al superar en la ronda de quarts de final a una de les grans favorites, Miranda d'Holanda per 2 sets a 1, en una partida que va ser molt intensa i disputada. La jugadora de Borbotó està completant un magnífic torneig, ja que va aconseguir ple de victòries en la fase de grups i en octaus de final es va desfer amb comoditat de Gabriela de Mèxic per 2 sets a 0.

La seua rival en semifinals, a partir de les 15:10 hora Colombiana del divendres 25 de Novembre, serà Patricia d'Euskadi que va superar a l'Holandesa Harmke per 2 sets a 0. La jugadora d'Euskadi s'ha mostrat fins al moment intractable ja que en la fase de grups va aconseguir ple de victòries, incloent la victoria per 2 sets a 0 front a la jugadora Valenciana, Victòria i en octaus de final es va desfer de Martina d'Itàlia per idèntic resultat.

Ana Belen serà la única representant de la selecció de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana en semifinals, ja que tant Victòria com Mar van caure en la ronda de quarts de final, mentre que Mònica ho va fer en octaus de final en un duel fratricida front a Victòria.

En quarts de final, Victòria va ser superada per Paola Reyes de Mèxic per un ajustat 2 a 1, en una partida que es va decidir per xicotets detalls. Mateix resultat es va donar en el duel de quarts de final que va enfrontar a Mar front a Marrit d'Holanda. La jugadora de Bicorp es va veure superada en el set de desempat per l'experimentada jugadora Holandesa. Precisament, la segona semifinal enfrontarà a la jugadora Mexicana front l'Holandesa, Paola vs Marrit.

A més, les jugadores valencianes també van sellar ahir el pas a les semifinals de One Wall Parelles Femení. Les semifinals de la modalitat també es jugaran el divendres 25 al Coliseo Sergio Antonio Ruano amb els següents horaris:

14:30 Hora Colombiana – Comunitat Valenciana contra Mèxic

14:30 Hora Colombiana – Euskadi contra Holanda

Mentre que les finals d'ambdues modalitats es jugaran el mateix divendres per la vesprada/nit a partir de les 19:20 i les 20:00 hores colombianes.