Una final de pinzellades fines

Puchol II i Pere van guanyar la final del trofeu Mestres, Gran premi Sabadell pel resultat de 60 per 45 davant Genovés II, Javi i Tomás II. A la final sols li va faltar l´emoció d'arribar amb un resultat més igualat fins a l´últim quinze. La resta ho va tindre tot.

Els aficionats que, una vegada més, van omplir el trinquet de Pelayo van ovacionar als pilotaris en nombroses ocasions. És el millor senyal d´una gran final. Fins iguals a 45 la lluita va ser anivellada, de qualitat, amb quinzes brillants, dibuixant la pilota, buscant l´errada del rival, amb potència, però també amb tècnica. Va ser una partida de pinzellades fines, elaborada com les grans obres d´art. Una final carregada de detalls que els aficionats van saber reconéixer i agrair amb fortes ovacions.

Els cinc finalistes, més els dos feridors, van traure la nota més alta.

Al joc que va igualar la final a 30 es va viure una de les jugades grans de la partida. Una pilota de Genovés II dibuixada des del dau arrimada a la careta del rest. Semblava quinze assegurat, però Puchol II encara podia restar la pilota amb un rebot espectacular. Els dos restos van estar sensacionals.

Genovés II va fer una final brillant. El seu joc enamora a tots. Se li notava amb moltes ganes de guanyar este trofeu. El seu pare, Paco Cabanes ´El Genovés´, seguia tots els detalls des de primera línia de la llotgeta de baix. Vindran més oportunitats per a celebrar junts un títol.

Puchol va saber aguantar el ritme de la partida, sobretot quan estaven per baix amb un 30-40. Va poder capgirar la situació primer per a igualar a 40 i després per a anar directe pel títol. El de Vinalesa tornava a estar perfecte en tot.

En mitgers, tant Javi com Pere van ser resolutius, però el de Pedreguer va arribar més fi a la recta final de partida protegit per un segur de vida com és Puchol II.

Va posar tota la voluntat, però a Tomàs II no li van deixar entrar molt en joc. Puchol i Pere van saber evitar el seu joc, coneixedors de la capacitat que té per a fer quinzes.

Pelayo aprovava a tots els seus mestres amb la qualificació merescuda, ´cum laude´.