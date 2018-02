Puchol i Nacho continuen acumulant víctimes

Puchol II continuen sent els únics que sumen les seues aparicions per victòries i encara no han cedit cap punt.

FUNPIVAL

No hi ha qui pare aen la, almenys de moment. La parella de Vinalesa va aconseguir ahir la tercera victòria en la fase regular, esta vegada contra la formació de Vila-real de, que va cedir pel tanteig de 60-45 en partida disputada en el

Eixir a recital per aparició no pot ser fruit de la casualitat. I si abans de començar la competició ja sonaven com a més que possibles candidats al títol, ara s´han convertit en els rivals a batre, pels resultats i perquè juguen barbaritats.

Ahir es va repetir la història, la qual cosa vol dir que Puchol II va tornar a fer una classe pràctica de com s´han d´executar els diferents colps. Independentment de la situació, sempre va trobar la resposta adequada. Li era indiferent estar al dau o al rest, escometre la vaqueta per davant o per darrere, a l´aire o als peus: sempre hi havia capacitat per a jugar-la, a més al lloc on al trio li suposara més complicat restar.

Però és que Nacho no es queda lluny. Qui marca la pauta és el de darrere, això és inqüestionable, però el mitger està sent el comodí perfecte: entra quan les ha de jugar i no erra. A més pega amb les dues mans i l´esquerra no solament li val per a defensar, com és el cas de la majoria dels dretans.

El trio també va completar una molt bona actuació i el ben cert és que seria de justícia que el seu caseller acumulara algun punt més. De moment es queden amb 3 en altres tantes partides disputades. Encara no hi ha urgències però a partir d´ara cal que el nivell estiga acompanyat de millors resultats per a evitar sorpreses.

En cada partida completada l´acoblament entre les línies ha estat millor. Francés està demostrant que l´organització no es va enganyar en atorgar-li una plaça de titular tot i que encara no té tant nom com altres que s´han quedat fora. Ahir va estar principalment segur a l´hora de tornar les rematades rivals i encertat en el moment de fer volar la pilota.

I els de davant, a més de parar mil obusos, també en llançaren. Sobretot Javi, que és qui té més capacitat per a fer-ho. Bueno va alternar pilotades basades en la força amb altres de bella factura orientades a la careta.

Pel que fa al desenvolupament del marcador, Puchol II i Nacho sempre van anar per davant amb una diferència màxima de tres jocs que en el tram final es va reduir a un (50-45). Però remuntar contra dos que estaven en estat de gràcia era pràcticament una quimera. Ara bé, arribar a 50 i arrapar un punt haguera premiat els mèrits i l´esforç del trio.

La competició descansarà ara fins al diumenge, quan visitarà els trinquets de Murla i Borriana. Les dues partides estan programades a les 11.30 hores i amb elles es completarà la tercera jornada.