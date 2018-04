Un desafiament molt decantat

Poques hores havien passat des de que Ian, Canari i Ricardet es proclamaren campions de la Lliga Bankia de Raspall – Trofeu Diputació de València, quan aplegà als trinqueters de El Zurdo de Bellreguard una sucosa proposta. Sergio, Brisca i Néstor volien desafiar-los. Dit i fet. Ahir es disputà al trinquet de la comarca de la Safor una partida que molts volien veure. El resultat, però, va deslluir un poc la festa. 25-0 per als tres desafiadors.

El número u del moment en la modalitat de raspall, Ian, front a un pilotari que, jugant a l´aire, pocs rivals troba sobre les lloses, Sergio. Davant Canari i Brisca, que estan entre els millors mitgers actuals, dos jugadors molt valents. El de Xeraco guanyà la millor competició per equips el dia 25 de març. El d´Oliva tenia fam de victòria i amb el seu estat físic, moltes possibilitats de guanyar als campions. Ricardet i Néstor tancaren les files de les dues formacions, que havien despertat les ganes de partida dels amants d´esta modalitat.

Amb un ambient de final, el trio encapçalat per Sergio començà al traure. Enfront, els d´Ian van tindre en dues ocasions val per a sumar i pegar el primer colp sobre la taula. Però la comoditat dels seus rivals ho va impedir. Exactament el mateix va passar quan canviaren al traure. Amb este difícil començament, la moral de l´equip del de Senyera va decaure i els resultà impossible anotar cap joc front a tres autèntics titans. Malgrat que el lluminós no va reflectir el que es va veure a Bellreguard, la contundència dels vencedors sobre els vençuts va ser clara.