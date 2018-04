Santi farà la reaparició a Sueca

Tot un calvari han suposat per a Santi de Silla els quatre mesos i huit dies que ha passat allunyat de la pilota. Més que allunyat, es podria dir que sense enrotllar-se les mans, perquè mai se n'ha anat lluny dels trinquets.

El passat 12 de desembre es va trencar dos dits de la mà dreta, com a conseqüència d´una caiguda amb la bicicleta. Un d´ells va soldar correctament, però el dit cor no ho va fer i açò obligà al pilotari a passar pel quiròfan. Mai una lesió l´havia forçat a parar durant tant de temps, com a molt ho havia fet durant deu dies.

Per fi, torna a veure el seu nom anunciat a un trinquet. Jugarà a Sueca amb el seu germà, Jesús, per enfrontar-se a Ferrer i Félix. "És una partida prou dura per a començar, però ho preferisc així".

El dimarts passat va entrenar al trinquet de la Ribera Baixa, on acabà amb bones sensacions. Probablement torne a entrenar un parell de dies abans de la partida. El que té clar és que la figura del seu germà li aporta molta seguretat. "Que em salve ell i tinga paciència", bromeja. Amb les ganes que té de jugar, és molt probable que l´ajuda siga recíproca. Però, el més important és que Santi està de tornada.