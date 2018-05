Pere Roc II pot amb Genovés II

Puchol II, Héctor i Bueno ja tenen rivals per a la final del Trofeu Diputació d´Alacant que es disputarà el pròxim divendres en el trinquet de Benissa. Seran Pere Roc II, Pere i Carlos, que ahir es van imposar a Xàbia a Genovés II, Félix i Tomàs II en la partida que decidia el cartell de la cloenda (60-35).

La final serà, per tant, una reedició de la confrontació que va tindre lloc en la nit del divendres a Dénia i en la qual el trio de Puchol II va guanyar per 60-45. Ara bé, l´escenari és molt diferent i sobretot propici per a Pere, que ahir va jugar barbaritats a Xàbia.

L´actuació del mitger va ser com la de Dénia, però esta vegada aguantant el ritme fins a l´últim joc. Pere va pegar molt fort, amb encert i criteri. La seua eficàcia ofensiva va ser una de les claus de la victòria.

Però no l´única, perquè els seus companys també aportaren molt en la partida. De fet, línia per línia, els tres vencedors van ratllar més que els derrotats i per això els 5 jocs de diferència.

Pere Roc II i Carlos van ser a Xàbia els pilotaris dels últims mesos, els que amb l´ajuda de Jesús es van proclamar campions de la Lliga. L´escaleter de Benidorm sempre fa mal amb el colp d´esquerra quan la juga de cara o executa el dau. El punter de Genovés, per la seua banda, va aparéixer en nombroses ocasions per a parar pilotes de quinze i en altres per a fer-los.

Amb tot, el resultat podria haver sigut un altre, i qui sap si també el desenllaç, si Genovés II, Félix i Tomàs II hagueren aprofitat el val per a fer 50-40 i passar al dau quan estaven en plena remuntada, en el seu millor moment. Però Pere Roc II va posar les piles als seus companys perquè despertaren i els ara ja finalistes es feren novament amb el domini de la situació.

En definitiva, va ser una partida de nivell, més del costat dels vencedors, en la qual van guanyar els que jugaren com poden en tot moment i no a ràfegues, com va passar a l´altre costat de la corda.

En la final és probable que la postura isca a la mà de Puchol II perquè el de Vinalesa està últimament intractable i té dos companys amb els quals s´entén perfectament. Héctor, a més, és un dels finalistes que té més tocat el trinquet de Benissa. Però Pere Roc II, Pere i Carlos actuaran de locals el divendres. Els dos pilotaris de la Marina també coneixen a la perfecció l´escenari de la final i el mitger comptarà amb el suport de bona part de l´escala, dels seus veïns, perquè el de Pedreguer fa temps que viu a Benissa, on a més és monitor de l´escola de pilota.

És una partida que es preveu interessant, com també el duel entre Puchol II i Pere Roc II, que cada vegada es repeteix més en les cites de rellevància perquè el de Benidorm continua encabotat en arribar a ser el número u de la modalitat.