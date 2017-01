Price gana la segunda etapa y se coloca líder en motos

El motociclista australiano Toby Price (KTM) ganó este martes la segunda etapa del Dakar con un tiempo de 2:37:32 horas, seguido por el austríaco Matthias Walker (KTM) a 3:22 minutos y el portugués Paulo Goncalves (Honda) a 3:51 y el español Joan Barreda (Honda) fue décimo a 6:25 minutos, tras reducir riesgos después de un susto con una de las numerosas vacas que se cruzaban en la pista. Tras las penalizaciones escaló al octavo lugar, el mismo que ocupa en la general.

El campeón vigente, que partió en el puesto 17, fue el más rápido en el recorrido de 803 kilómetros, 275 de ellos cronometrados, que une la ciudad de Resistencia con la de San Miguel de Tucumán y se aseguró la primera posición en la general, tras la finalización de la cronometrada de los principales pilotos.

Barreda comenzó con un ritmo arrollador, era tercero hasta el último control de paso, pero perdió mucho terreno en el final de la especial. "Estoy contento de haber acabado bien la etapa. En la primera parte había bastantes peligros que no daban nada de confianza para pilotar a un ritmo alto. A partir de allí hemos decidido no tomar demasiados riesgos. Sí, es cierto que he cedido algunos minutos, pero esperamos poder recuperarlos estos próximos días, cuando la navegación tenga un papel más importante en las etapas", declaró el valenciano de Honda.

Juan Pedrero (Sherco), ganador de la primera etapa tras la sanción al más rápido, el francés Xavier De Soultrait (Yamaha), fue decimotercero a 8:09 minutos del líder.

De Soultrait finalizó cuarto a 4:06 minutos de Price, y el quinto fue el británico Sam Sunderland (KTM) a 4:19 minutos.

Al igual que en la primera etapa, disputada en el sur paraguayo, el calor y el polvo fueron nuevamente las principales dificultades que tuvieron los pilotos en el trayecto de hoy, que atravesó también la provincia de Santiago del Estero, en un trazado totalmente argentino.

Además, en algunos sectores los mejores pilotos superaron los 180 kilómetros por hora.