La 'Setmana' femenina toma el testigo de la Volta

La Comunitat Valenciana tendrá doble ración de ciclismo de élite por las carreteras de las tres provincias en apenas dos meses. Cuando todavía resuenan los ecos del triunfo de Nairo Quintana que ha dado más prestigio a la Volta, otra prueba por etapas, en este caso femenina, tomará el testigo del 8 al 11 de marzo.

La Setmana Valenciana se presentará el próximo 16 de febrero en Gandia como la cuarta prueba en España del calendario UCI, y la primera en la terreta. Toda una feliz novedad que llega a lo grande, en categoría 2.2, del circuito Europeo, lo que le permitirá contar con importantes equipos y las mejores ciclistas del mundo. De hecho, en esta primera edición tomarán la salida 27 equipos de seis corredoras cada uno, con un total de 162 ciclistas, una cifra que supera las 125 de la pasada edición de la Emakumeen Bira del País Vasco, referente en España, que consta de una clásica el 11 de abril y una vuelta por etapas del 17 al 21 de mayo. No hay más al margen de estas y la Madrid Challenge simultánea a la última jornada de la Vuelta a España. De ahí que la llegada de esta prueba organizada por el Club Ciclista Escapada de Gandia se celebre por todo lo alto en la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana y entre ciclistas como Anna Sanchis, que lamentaba no poder correrla al estar centrada este año en acabar sus estudios universitarios.

«Me parece una muy buena noticia. Hay muchas chicas valencianas que van a poder correrla y es lo que faltaba para el ciclismo femenino aquí», explica Anna Sanchis a SUPER. «Yo no la voy a correr, pues este año me había planificado acabar la carrera de medicina, antes de saber siquiera que se iba a hacer y las fechas que eran. Sigo entrenando, pero a un ritmo bastante bajo y no me apetece correr en casa arrastrada y mal. Ojalá la pueda correr en 2018, ya que me quedo con las ganas y la espinita clavada, pero es que necesito acabar la carrera», añade sobre su estudios de medicina, en los que decidió centrarse tras su sexto título de campeona de España, y cuarto contrarreloj.

Su actual equipo, el Wiggle High5 sí que estará presente, y de hecho es el más potente de cuantos han confirmado su presencia a los organizadores. El número 2 del ranking de la UCI tendrá en sus filas a la campeona del mundo Giorgia Bronzini y a la bronce mundial Elisa Longo. «Tenemos muy buen equipo», dice Anna Sanchis, que aunque no competirá sí que estará presente animando a sus compañeras. Cinco equipos están en el top-15 del ranking UCI: Cervelo (7), Ale Cipollini (8), Bepink Cogeas (11) y Lares-Waowdeals (13), y ocho más dentro del top-30. Solo dos son españoles, el Bizkaia-Durando y el Lointek, respectivamente con las valencianas Mireia Orengo y Alba Teruel, además de la selección española y el equipo también valenciano Hyundai Koryo.

«Viene gente muy buena, y eso es un punto a favor de la carrera. Sus organizadores le han puesto mucho empeño y mucha ilusión. Es buena señal y una noticia estupenda que tengamos dos cueltas en la C. Valenciana», comenta la de Genovés.

Rubén Donet, exciclista profesional en pista, es el presidente del CC Escapada que organiza la Setmana Valenciana, «un proyecto que hace unos años intentamos hacer y no salió adelante», según explica, «pero que ahora tiene mucho más respaldo detrás». «Está todo cerrado, etapas, equipos, rutómetro, perfiles, a falta de pequeños detalles. No se ha visto una Vuelta femenina en España con tantos equipos. La calidad de los mismos es lo que va a diferenciar esta carrera», explica Donet, quien aseguró a SUPER que, aunque la UCI les propuso cambiar a otra fecha, la organización se negó para poder hacer coincidir la primera etapa, una crono por equipos en Vila-real, con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Cuatro etapas por las tres provincias

La Setmana Valenciana arrancará el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una crono por equipos de 5 km en Vila-real. La carrera pasará por las tres provincias, según destacan desde la organización. Cada etapa tendrá su salida y llegada en la misma ciudad. El jueves 9 recorrerán 110 km desde Gandia, con dos pequeñas cotas en Barxeta y Simat de la Valldigna, y el viernes 10 serán 99 km desde Alicante, con dos subidas al alto de Bussot, de tercera categoría. La carrera finalizará en Valencia, tras cuatro vueltas a un circuito entre la capital y El Saler, y 100 km en total.



Azafatos y azafatas

La organización apuesta por la igualdad con azafatos y azafatas en las ceremonias del podio, como en la Volta la pasada semana.