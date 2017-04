Sebastián Mora no consigue revalidar su título en scratch

El español Sebastián Mora no pudo revalidar en Hong Kong su título mundial de scratch en los Mundiales de ciclismo en pista y hubo de conformarse con el undécimo puesto.

Las medallas fueron el polaco Adrian Teklisnki (oro), el alemán Lucas Liss (plata) y el británico Christopher Lathan (bronce), en la segunda jornada de los campeonatos.

"En una carrera de mucho marcaje, con bastantes arreones pero sin un ataque de entidad hasta la parte final, Mora tuvo bien controlada la carrera de la misma forma que sus rivales le tuvieron también siempre en el punto de mira", informa la Federación Española.

El momento decisivo de la carrera se produjo a falta de siete vueltas, con un ataque del portugués Joan Matias, que propició el contraataque del polaco que tras rodar con él, porfiaba hasta meta para lograr el oro. Por detrás el ex campeón del mundo Liss intentaba lo mismo, aunque solamente pudo llegar hasta la plata, mientras que el sprint del grupo propiciaba el bronce de Lathan.

"La carrera ha sido bastante lenta, de mucho control -explicaba Mora-. Lo he intentado una vez, a mitad de carrera con el austríaco, pero en seguida se nos han echado encima. Como la gente no iba tostada, ha sido imposible. Luego el polaco ha atacado muy fuerte y ha sido imposible seguirle, aunque al final casi lo pillamos".

"Quizá a toro pasado debería haberlo intentado alguna vez más", prosiguió Mora, "pero estas carreras tienen eso, cambian mucho si se va lento o rápido. De cara al sprint he intentado situarme, pero casi me caigo y no he querido correr riesgos cuando mis opciones eran muy limitadas. Lo mejor es que las sensaciones tanto ayer como hoy han sido buenas y que el domingo en la madison estoy seguro que se hará una carrera mucho más dura con la humedad y eso nos beneficia".

Tania Calvo y Helena Casas compitieron en la velocidad. La alavesa comenzó los 200 con la vigésima cuarta plaza (11.336) y la catalana con la vigésima séptima (11.761), con lo que en dieciseisavos se veían emparejadas con la neozelandesa Natasha Hansen y la rusa Anastasiia Voinova, que derrotaron a las españolas.

De esta forma, terminaban su participación en la velocidad con los mismos puestos que en la clasificatoria: 24ª Calvo y 27ª Casas.