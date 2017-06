Un dirigible se estrella junto al campo del US Open

Apenas lleva unas horas en marcha, pero el US Open de golf ya ha dejado una imagen impactante. A mitad de la primera jornada, un dirigible se ha estrellado en las inmediaciones del campo de Erin Hills, en Milwaukee, y que acoge por primera vez el segundo Grand Slam de la temporada. La noticia ha saltado en las redes sociales, cuando aficionados que están viendo en directo el torneo han empezado a colgar vídeos de lo que parecía un dirigible estrellándose contra el suelo. Rápidamente, la cadena FOX, que televisa este US Open, se ha encargado de asegurar que el dirigible no tiene relación con su retransmisión o con la organización del torneo, y de momento se desconocen más detalles. Algunos medios norteamericanos afirman que el piloto del dirigible está herido, y que podría haber saltado en paracaídas justo antes de que la aeronave se estrellara.