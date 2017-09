Tres valencianos logran la plata en el Europeo

La selección española de Fútbol para Ciegos, de la que forman parte los valencianos José Luis Giera, Iván López y Sergio Alamar, conquistaba la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Alemania y que concluía el pasado sábado, 26 de agosto.

Los tres jugadores valencianos, intergranntes a su vez del Proyecto FER, regresan a casa con un sabor agridulce ya que el conjunto español rozó el oro pero veía cómo el cetro continental se le escapaba tras caer en la tanda de penaltis ante Rusia en la gran final del Europeo. El tiempo reglamentario finalizaba con empate a 1 por lo que el campeón se dirimía en la tanda de penaltis en la que la suerte fue esquiva a los españoles, al contrario de lo que había sucedido en semifinales, donde España se imponía en los penaltis a Inglaterra.

Pese a la decepción que haberse quedado tan cerca del oro, para España el subcampeonato Europeo supone un gran resultado. Así lo valoraba el internacional paralímpico José Luis Giera, natural de Orihuela y a sus 31 años, el más veterano de los tres representantes valencianos: «Tras haber rozado el oro, es inevitable una cierta sensación de frustración. Pero se impone la alegría, porque hemos hecho un gran torneo».Iván López, natural de Alacant y de 24 años de edad, reconocía que caer en la tanda de penaltis había sido una decepción: «Me voy de Alemania con un sabor agridulce. Han pasado pocas horas después de perder la final y sigo un poco decepcionado, pero estoy convencido de que en pocos días valoraré más la plata alcanzada».

También con una «mezcla de sensaciones» regresa a València el benjamín de la expedición, el polifacético Sergio Alamar, que a sus 17 años ha vuelto a demostrar en Berlín que tiene un gran futuro deportivo por delante: «Tengo una mezcla de sensaciones. Lo hicimos tan bien en la final que la plata no me satisface por completo. Pero me quedo con el futuro que tiene esta selección. Podemos ser muy optimistas», comentaba el joven jugador valenciano que ya piensa en próximos retos como el Mundial de 2018 cita en la que España será anfitriona. España, como organizadora, ya está clasificada para el Mundial de 2018, donde lo acompañarán Rusia (1ª ), Inglaterra (3ª), Francia (4ª) y Turquía (5º). Italia (7ª), Bélgica (8ª), Rumanía (9ª) y Georgia (10ª) no estarán en el próximo Campeonato del Mundo. España, con esta plata, suma diez metales en las once ediciones del Europeo de Fútbol-5 para ciegosdisputadas hasta la fecha. Ganó el oro en siete ocasiones: Barcelona 1997, Oporto 1999, París 2001, Manchester 2003, Torremolinos 2005, Atenas 2007 y Loano (Italia) 2013.