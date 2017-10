El 'hispano' que votó 'sí' a la independencia

La polémica por el conflicto catalán y el referéndum por la independencia sigue salpicando al deporte y ha llegado incluso a la selección española de balonmano. Y es que en la última lista del seleccionador nacional entró como novedad Arnau García, un joven catalán que días atrás reconoció haber votado sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre.



El propio jugador subió una imagen a su cuenta de twitter en la que se le veía depositando su voto en una urna electoral, acompañada del siguiente comentario. "Ja no vull que m'entenguin, ja m'he cansat d'explicar-ho i ja no aguanto com s'esta atacant la nostra terra. He votat Sí #referendumCAT".





Ja no vull que m'entenguin, ja m'he cansat d'explicar-ho i ja no aguanto com s'esta atacant la nostra terra. He votat Sí #referendumCAT pic.twitter.com/0qzsFdwesH — Arnau García Barceló (@arnatek) 1 de octubre de 2017

¡CONTENTÍSIMO de esta oportunidad para seguir progresando al lado de los mejores jugadores y staff del Balonmano español! ¡Mucha ilusión! https://t.co/oKqJb4tqJW — Arnau García Barceló (@arnatek) 9 de octubre de 2017

Días después, se mostró orgulloso por haber entrado en la lista de la selección absoluta dey así lo reflejó también en su perfil de twitter.A pesar de ello,quiso aclarar su postura después de todo y, en declaraciones a El Partidazo de la Cope, señaló que "aquel tuit iba referido a la carga policial que intentó parar el referéndum, fue una decisión que no me gustó nada del Gobierno y era un mensaje para reflejar mi disconformidad. Y votar el sí era una de las formas de intentar cambiar la política en Cataluña".A ello, añadió que "hay muchas cosas que me gustan dey según mi punto de vista la independencia sería una opción, una oportunidad para cambiar el gobierno del, con muchos casos de corrupción, que se han cargado la sanidad pública de Cataluña".Pero aún fue a más en sus matización para aclarar que "me siento español, pero no me siento representado por el Gobierno del PP. La independencia es la única vía para intentar mejorar la situación en Cataluña. Es un tema contra el gobierno del PP, no contra los españoles.ha intentado hablar para mejorar su situación, económica sobre todo, y todo ha sido 'no' por parte del Gobierno. Se ha llegado a un punto sin límite en el que si nos decís más 'no', no podemos hacer más".juega actualmente en elfrancés y forma parte de la última lista de Jordi Ribera para el doble enfrentamiento que el combinado español disputará contra la selección germana con motivo del 100 aniversario del inicio del balonmano en. La convocatoria para los partidos amistosos del próximo mes de octubre ha quedado conformada por:| Gonzalo Pérez de Vargas (F.C. Barcelona), Rodrigo Corrales (Paris Saint Germain) y Sergey Hernández (Helvetia Anaitasuna)| Raul Entrerríos (F.C. Barcelona) y Daniel Sarmiento (Saint Raphael).| Iosu Goñi (Pais D´aix University Club), Alex Dujshebaev (PGE VIVE Kielce), Dani Dujshebaev (RK Celje Pivovarna Lasko), Arnau García (Fenix Toulouse Handball), Eduardo Gurbindo (HBC Nantes) y Viran Morros (F.C. Barcelona).| David Balaguer (HBC Nantes), Kauldi Odriozola (C.D. Bidasoa).| Valero Rivera (F.C. Barcelona) y Ángel Fernández (BM Ciudad de Logroño). Gedeón Guardiola (Rhein Neckar Löwen), Diego Piñeiro (Abanca Ademar León) y Adrià Figueras (BM Granollers)