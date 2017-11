¿Quién es el personaje que corrió el Maratón de Valencia con traje y corbata?

Se llama Daniel Seguí Lucas, es valenciano, tiene 42 años y este domingo 19 de noviembre cambió la ropa de running habitual para correr el Maratón de València Trinidad Alfonso vestido de traje.

Daniel no fue a pasearse ni a salir en las fotos poniendo la nota anecdótica. Se había marcado como reto bajar de 2:58:00 para establecer así un Récord Guinness del Maratón vestido con traje y corbata. Lo hizo por una causa solidaria en beneficio de Apadis, una asociación que se centra en la atención de las personas con discapacidad intelectual. Entre los objetivos, recaudar fondos para instalar una grúa para discapacitados y personas mayores en la piscina de que dispone la asociación.

No hubo récord pero completó la prueba y su tiempo en la meta, 3:12:48, es lo de menos. Daniel puso todo su empeño para correr el Maratón de València 2017 en estas condiciones, que lógicamente no son las mejores para hacer los 42 kilómetros de la prueba. Hasta la fecha lleva recaudados más de 2.100 euros de los 6.000 que cuesta la grúa y algún otro material necesario para las actividades de Apadis.

Todo empezó cuando Daniel vio que un corredor japonés había corrido el Medio Maratón de València vestido con traje: «Pensé que sería divertido hacerlo yo también y luego se me ocurrió darle además un sentido solidario», explicaba antes de la carrera. El valenciano se decidió a llevar a cabo su idea cuando descubrió que el Récord Guinness de Maratón con traje estaba en 2:58: «Es justo mi marca por lo que pensé en que podía luchar por batir el récord». Un propósito que finalmente no sería posible porque solo unas semanas antes tuvo conocimiento de que en Australia se había batido con un registro de 2:44, «una marca a la que yo no llego».

El reto no era sin duda fácil de cumplir por la dificultad que supone correr con traje, camisa, chaleco y corbata pero además sin poder desabrocharse la chaqueta en ningún momento durante los 42'195 kilómetros de la carrera.

El valenciano, finalizado ya el reto del Maratón vestido con traje y corbata, sigue recaudando fondos para APADIS Villena con las donaciones que puede hacer la gente a través de la plataforma de crowdfunding para retos solidarios www.migranodearena.com. Daniel Seguí conoció APADIS Villena gracias a su amigo, el humorista valenciano, Paco Arévalo: «él me llevó a conocerlos y me gustó mucho la gran labor que realizan».