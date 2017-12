Lance Armstrong se moja sobre el positivo de Chris Froome

Lance Armstrong, ganador de siete Tours y luego desposeído de ellos por dopaje, habló del reciente positivo de Chris Froome. Lo hizo en el podcast que comparte con los también sancionados por dopaje Christian Vande Velde y George Hincapie, además de con su amigo Dylan Casey.

«Soy la última persona que debería opinar de estas cosas», indicó en un principio, para poco después sentenciar que «el ciclismo es un felpudo del deporte y tengo mucha culpa de eso».

Respecto al caso de Froome, opinó que «se le debe permitir su tiempo para explicar lo sucedido, ya que podría ser exculpado del todo, aunque el daño está hecho». Y es que a su juicio el corredor británico quedará «manchado para siempre». En este sentido, también criticó su decisión de correr la última edición de la Vuelta a España. «¿Por qué coño tuviste que correr la Vuelta cuando ya habías ganado el Tour por cuarta vez?. Tienes una preciosa esposa y un precioso hijo. Podrías haber estado en la playa», le dedicó el norteamericano.

Armstrong, por otra parte, también lanzó varias misivas a los medios de comunicación por su enfoque sobre el caso. «Estoy tratando de aceptar algo de responsabilidad aquí, porque obviamente yo he corrompido toda la ecuación, pero leí una historia en el New York Times muy dura con Froome y el deporte. No se obtiene una descripción precisa de esta situación leyendo eso», criticó el exciclista, que también se mostró muy molesto por una presunta filtración desde la UCI.

«No sé por qué esto se ha filtrado a los medios. Quien filtró esto ha permanecido en el anonimato y esto sucede mucho en nuestro deporte, es frustrante», subrayó, antes de referirse también del cambio de presidencia en la UCI –David Lappartient ganó las elecciones a Brian Cookson– justo un día después del positivo de Froome.