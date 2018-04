El Maratón de Valencia premiará batir las marcas personales

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP vuelve a activar el programa de superación deportiva dirigido a atletas de alto nivel, denominado Personal Best, que otorgará premios especiales de entre 2.000 y 4.000 euros a los atletas que superen su marca personal en València el próximo 2 de diciembre de 2018, y la lleven por debajo de 2h20:00 (hombres) ó 2h45:00 (mujeres).

Asimismo, en apoyo a este programa, la organización sufragará la estancia de tres noches y la manutención (del 30 de noviembre al 3 de diciembre) a los corredores de cualquier país que soliciten expresamente ser incluidos en este Personal Best, y cumplan determinadas condiciones técnicas.

Dichas condiciones técnicas son haber realizado en los 4 últimos años (entre 2015 y 2018) marcas sub 2h20:00 (también sub 1h06:00 ó sub 30:15 en medio maratón y 10.000 metros) en el caso de los hombres, y sub 2h45:00 (también sub 1h17:00 ó sub 35:30 en medio maratón y 10.000 metros) en el caso de las mujeres. También habrá liebres a ritmo acorde al nivel de los corredores inscritos en este proyecto.



Mejor porcentaje Sub 3 horas que Berlín

Caben pocas dudas de la bondad del circuito de Valencia para correr rápido. En 2017, Maratón Valencia acogió un nuevo récord de Sammy Kitwara (2:05:15), pero también hubo 75 corredores que rompieron la barrera de 2h30:00 y un total de 1.275 participantes entraron en meta por debajo del límite de las 3 horas, lo que supone un 7.9% de la clasificación total con 16.170 corredores llegados a meta. Porcentualmente, mejor que el Maratón de Berlín (4.5%).

Con el programa Personal Best, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP continúa la línea emprendida en 2016 de consolidar la multiculturalidad y multiplicidad de países que aportan atletas de élite y semi-élite, y premia la superación personal en la carrera.



Severos contra el dopaje

La organización de la prueba, a cargo de SD Correcaminos y el Ajuntament de València, deja muy claro que "No se aceptará en Personal Best a corredores que hubieran cumplido sanción por dopaje tipificada como grave o muy grave por la IAAF, la WADA o la AESPAD, independientemente del momento de su trayectoria deportiva en el que fueran sancionados y de que ya hubieran cumplido la sanción", además de recordar a los futuros participantes del programa que "los premios se abonarán tras conocer el resultado favorable de las pruebas antidopaje que se realicen en la carrera".