Increíble: Sin Europeo por correr más de 100 km. en Sudáfrica

El mundo del ultrafondo se ha rendido una vez más al atleta valenciano Iván Penalba, quien el pasado fin de semana sorprendió a todos al lograr un estratosférico récord de 249 kilómetros en 24 horas y ganar así la Copa África. Una gesta que, eso sí, le puede salir cara, ya que o cambia la decisión del seleccionador nacional en los próximos días, o se quedará fuera de la lista del próximo Europeo de 100 kilómetros que se disputará el 26 de mayo.

Así se lo hizo saber el seleccionador Eduardo Gómez semanas antes de la prueba en Sudáfrica y así lo explica él en declaraciones a SUPER. «El seleccionador habló conmigo dos semanas antes de la prueba de Sudáfrica y me dijo que no compitiera más de 100 kilómetros. Yo, con toda la labor solidaria que llevamos aquí, hago esto por disfrutar y ayudar, no por competir, que es algo secundario. Entonces hice la prueba y dijo que no iba a ir, pero la gente se ha enterado y están haciendo mucha fuerza para que vuelva a llevarme porque puedo hacer un gran papel».

Pese a todo, se muestra abierto a correr si el seleccionador cambia de opinión, aunque espera saber cuánto antes si su decisión en inamovible para organizarse otros retos solidarios si no va al Europeo. «Estoy preinscrito en la carrera y no habría problema si el día de antes me dijera que puedo ir, por eso estoy a la espera de ver si cambia de opinión. En un principio no voy porque no me ha dicho nada nuevo aunque me felicitó por Facebook. Estoy a la expectativa. Esta semana hablaré con él si no me dice nada para enfocar también mis carreras, mis retos y acciones solidarias. Al 90% no voy, pero igual me llama mañana y me dice que sí».

Al margen de este Europeo, su otro gran reto deportivo a medio plazo lo tiene claro. «Mi próximo objetivo es seguir disfrutando y en lo deportivo, tal vez preparar el Mundial de 100 kilómetros de Croacia de septiembre», después de la experiencia del año pasado en el Mundial de Belfast, donde acabó haciendo 205 kilómetros pese a una lesión en el sóleo.

Respecto a su éxito en Sudáfrica, donde se impuso a muchos de los mejores ultrafondistas del continente, destaca que «fue una sorpresa. Yo tenía pensado hacer mi carrera y luego durante la competición, ver cómo transcurrían las cosas. Y por suerte todo iba saliendo de manera inmejorable. Lo del récord es algo realmente increíble, sobre todo por las buenas sensaciones y la facilidad en la que salió todo pese a las duras circunstancias de la carrera y el lugar donde era».

Jamás olvidará tampoco la reacción de sus rivales y la repercusión de su éxito en la prensa. «Fue alucinante, en las horas finales, viendo que el récord podía establecerse, comenzaron a hacer un despliegue increíble los medios de comunicación. Y al acabar fue brutal, estuve casi dos horas haciéndome fotos, respondiendo a entrevistas, recibiendo abrazos, además del control antidoping. El récord fue bonito pero me quedo con la labor social que hemos logrado hacer en Sudáfrica a través del atletismo. Tengo la invitación para 2019, no lo descarto, ha sido la aventura más importante y emocionante de mi vida». Hasta el punto de que dejó su trabajo para poder vivirla.