Giro de Italia: El ecuatoriano Carapaz gana en solitario y Yates sigue líder

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) se ha impuesto en la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Praia a Mare y Montevergine di Marcogliano, jornada con final en alto de 208 kilómetros, en la que el británico Simon Yates (Mitchelton) logró mantener la maglia rosa de líder.



Carapaz, de 24 años, arrancó a 1,5 kilómetros de meta, alcanzó al último protagonista de la escapada del día y entró en meta en solitario con un tiempo de 5h11:35. A 7 segundos llegó el grupo de favoritos con Simon Yates. Este domingo la novena etapa llevará al pelotón de Pesco Sannita a Gran Sasso de Italia, a través de 224 kilómetros, con final en alto.



Carapaz, ecuatoriano de Carchi, de 24 años y 'maglia' blanca de mejor joven desde la etapa del Etna, sorprendió al grupo de favoritos con un ataque fulminante bajo la lluvia a 1,3 kilómetros de meta que le permitió abrir hueco, alcanzar al holandés Bouwman que marchaba escapado y presentarse en meta eufórico como vencedor de etapa.



Primera victoria ecuatoriana en la historia de la carrera rosa y estreno en el World Tour para el ciclista del Movistar unos días después de imponerse en la Vuelta a Asturias. Un éxito saboreado en la recta de meta. Golpes en el pecho, emoción y foto para el recuerdo. Cruzó la meta con 7 segundos de adelanto respecto al grupo de favoritos, con Yates, Tom Dumoulin, Froome y los candidatos de la genera.





An historic day: it´s the first ever Grand Tour stage win for Ecuador | Una girnata storica per il ciclismo ecuadoregno, è la prima vittoria ad un Grande Giro! #Giro101 pic.twitter.com/uQwCMPdv2W