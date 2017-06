Tremenda bronca de Rafa Nadal al juez de silla

Rafa Nadal continúa arrollando en Roland Garros. Este domingo ha barrido de la pista al valenciano Roberto Bautista y ya está en cuartos de final. Sin embargo, la imagen del partido ha sido su bronca con el juez de silla. Nadal, molesto con un 'warning' que le había señalado previamente, se lo ha echado en cara en el siguiente parón del partido. Estas han sido sus palabras:





?? "Me vas a tener que pitar muchos warning en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más". ?? https://t.co/evwwk8r5hs pic.twitter.com/SYt4KAM9r4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 4 de junio de 2017

"Mi pregunta es: si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a coger la toalla, ¿no? Esta es la verdad, contigo no puedo. Con los otros quizá sí, contigo no. Está bien, ya lo sé. Creo que no puedo porque he terminado un punto largo, voleo, voy a esto... Vuelvo y me pitas warning... Está bien". Para concluir, y ya levantándose para volver a la pista, Nadal fue contundente:" Sí, sí, claro... Me vas a tener que pitar muchos 'warning' en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más", 'amenazó' Nadal al portugués Carlos Ramos, uno de los jueces de silla más prestigiosos del circuito mundial.