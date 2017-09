La respuesta de Juan Carlos Ferrero a la capitanía de la Copa Davis

El tenista exnúmero uno mundial Juan Carlos Ferrero emitió un comunicado sobre su decisión sobre la capitanía de la Copa Davis con España, a la que renuncia porque seguirá como técnico de Alexander Zverev tras renovar su contrato con el joven tenista alemán. El comunicado íntegro del valenciano es el siguiente:

La RFET se ha puesto en contacto conmigo para ver si me gustaría ser Capitán del Equipo Español de Copa Davis. Siempre ha sido una de mis metas seguir siendo parte activa del deporte español y así lo hago a través de mi centro de entrenamiento. Me da mucha pena no poder aceptar esta posibilidad en este momento ya que a principio de agosto inicie una colaboración con el tenista Alexander Zverev, y por responsabilidad

profesional no encuentro adecuado cortar la misma por mucha ilusión que me haga sentir que vuelvo a representar a España en la máxima competición del tenis por equipos nacionales.

Agradezco a la RFET y a su presidente la confianza y espero y deseo que me puedan dar esta oportunidad en el futuro. Aprovecho para desear éxitos al futuro capitán o capitana que sea elegido, tendrá todo mi apoyo y estoy seguro que estará capacitado para seguir manteniendo el tenis español en el lugar que ocupa a nivel internacional

JUAN CARLOS FERRERO.

Ahora, todo apunta que Sergui Bruguera será el capitán de la Davis tras la renuncia del objetivo número uno por parte de la Real Federación Española de Tenis.