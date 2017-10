La tenista Laura Robson sobrevive al tiroteo de Las Vegas

La pasada madrugada del domingo al lunes, la ciudad de Las Vegas vivió el mayor tiroteo de la historia de Estados Unidos. Un hombre comenzó a disparar con fusiles de alto calibre desde la ventana de su hotel a los espectadores de un concierto de country, y de momento ya ha causado más de 50 muertos y 400 heridos. Un atentado en el que se encontraba una tenista, la británica Laura Robson, que afortunadamente ha resultado ilesa. Así lo ha confirmado la propia Robson a través de su cuenta de 'twitter', respondiendo a la pregunta de un fan. "¿Estas bien Laura?", le preguntaba este seguidor, a lo que Robson contestaba: "Estoy bien. Estábamos justo ahí. Al principio sonó como fuegos artificiales, pero luego la gente empezó a correr. Mucho miedo".





I'm okay. We were right there.. sounded like fireworks at first then everyone started running. Scary shit