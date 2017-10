El tenista valenciano sancionado por apostar da su versión

El extenista valenciano Samuel Ribeiro Navarrete, de 24 años, suspendido ocho meses y multado con 1.000 dólares por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) tras revelar una investigación de este organismo que en 2013 apostó en 28 ocasiones, emitió un comunicado en el que admite su error aunque asegura que no hubo mala fe y no entiende que se le sancione cuando lleva un año retirado del tenis. "Quiero hacer esta pequeña nota. Me han sancionado por un conjunto de 28 apuestas que hice en 2013. Casi todas las realicé al Open de Australia (es decir, a tenistas que todos conocemos de verlos en la televisión). Lógicamente no tenía ninguna información privilegiada ni ningún soplo porque estamos hablando de profesionales que dedican su esfuerzo a un deporte muy sano como creo que es el tenis", asegura en su nota en Facebook.

"Al no ser partidos en los que jugaba yo ni contar con información alguna de los mismos, pensé que era lícito ´jugar´ a las apuestas. No tenía ningún motivo de especulación, era un entretenimiento y nada más. Como resultado de todo esto, fue que PERDÍ en el cómputo global de estas 28 apuestas un total de 80 euros". "Al estar jugando en el circuito de torneos ITF Futures debía de conocer todas las reglas del circuito profesional, pero reconozco que no lo sabía", admite. "La verdad es que el desconocimiento no implica estar exento de culpa, pero creo que de lo que digo y puedo probar, implica que no ha habido mala fe por mi parte ni especulación alguna. La irresponsabilidad de la que soy consciente ahora, me hace darme cuenta del error. Dado que siempre he jugado limpio en el deporte y en mi vida, desearía me respeten y juzguen únicamente por haber cometido una falta, que en el tenis la han considerado como muy leve", sigue explicando Ribeiro, que en julio de 2016 fue número 723 del mundo, su mejor ranking ATP.

"Es muy cierto que el deporte está siendo manchado por las apuestas y por la gente que amaña, pero yo NUNCA he cometido ningún acto así, tuve el error de ´apostar´ a tenistas muy conocidos y aun así TORPEMENTE por mi parte, perder la apuesta. Hace ya más de un año que me retiré del tenis, por eso me cuesta entender que saquen esto de un ´modesto´ extenista, que está concluyendo sus estudios universitarios. Lo lamento", concluye.