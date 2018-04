Con Rafa Nadal y David Ferrer todo es posible

La Plaza de Toros de València se prepara para vivir un día que puede ser histórico para el tenis español. La derrota de ayer de Feliciano y Marc López en el partido de dobles ha complicado la clasificación para las semifinales de la Copa Davis, pero hay motivos para creer en la remontada aunque para ello haya que llegar al quinto duelo.

Y es que tanto Rafa Nadal como David Ferrer le tienen tomada la medida a sus respectivos rivales de hoy, ya que el balear ha ganado sus tres precedentes contra Alexander Zverev y el de Xàbia no pierde contra Philipp Kohlschreiber desde hace diez años, con un balance de diez victorias y solo tres derrotas, la última de ellas en el Masters de París en 2008.

Las nueve victorias consecutivas de David contra su rival de hoy desde entonces y su experiencia en este tipo de partidos decisivos hacen que siga por delante de Roberto Bautista en los planes de Bruguera para un quinto y decisivo encuentro, aunque el de Benlloch también está preparado mentalmente por si tuviera que saltar a la pista a jugarse el pase a las semifinales si Rafa Nadal cumple antes con su condición de favorito contra Zverev.

El número 1 del mundo derrotó al alemán por primera vez en 2016 en Indian Wells en tres sets, sufrió más el año pasado para ganarle en cinco mangas en el Abierto de Australia, pero pasó por encima de él en el último precedente entre ambos en Montecarlo al vencerle por un doble 6-1 en el único duelo que han mantenido en tierra batida y por tanto el más significativo al jugar hoy sobre la misma superficie.

El propio capitán del equipo español, Sergi Bruguera, no dudó en mostrar su optimismo a pesar de a derrota de ayer. «Vamos perdiendo 2-1 pero quedan dos partidos, tenemos dos jugadores espectaculares como Rafa y David preparados para darlo todo y ya veremos qué pasa», señaló.

Una confianza ciega que no le hace olvidar el hecho de que tuvieron la victoria del dobles al alcance de la mano, ya que en el quinto set, con 4-3 a favor, no aprovecharon «cinco puntos de break que fueron bien jugado por nuestros tenistas, pero a los que les faltó fortuna para convertir alguno de ellos. No hemos hecho nada mal, ellos también han jugado muy bien. Hemos jugado un partido espectacular pero los otros han estado increíbles también».

Más dolido se mostró Feliciano López después de ver cómo la remontada parecía una realidad después de perder los dos primeros sets. «Sin duda ha sido una de las derrotas mas duras de mi carrera. En la Davis son difíciles de cambiar las dinámicas de juego, era un día de esos pero hemos sido capaces de darle la vuelta y por eso da tanta rabia perder un partido así. Después de darle la vuelta, creo que en el quinto set ha sido la misma dinámica que en el cuarto, que ganamos en el tie break pero pudimos hacerlo antes, y se nos ha escapado por nada y ha sido una derrota muy dura».

Su compañero Marc López señaló por su parte que «ellos han jugado mucho mejor los dos primeros sets, estábamos jugando bien, pero ellos eran superiores. Después hemos empezado a jugar mejor, hemos ido luchando, haciendo nuestro juego y lo hemos logrado. Hemos hecho un partido bueno pero estamos muy tristes por no tener al final el premio de la victoria».