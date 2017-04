Oriola: "Ganar ante nuestra afición sería mucho más bonito"

La derrota del viernes ante el Unicaja en Málaga echó un jarro de agua fría sobre la ilusión taronja de ganar la Eurocup en la primera de las dos opciones, pero a pesar de ello, Pierre Oriola cree que hay motivos para ser optimistas y más con los precedentes de cuartos de final y de semifinales ante el Khimki y el Hapoel Jerusalén.

El ala-pívot catalán destaca al respecto la importancia de volver a jugarse la última carta en La Fonteta, ante 8.500 aficionados. «Hay que lanzar un mensaje de optimismo, sé que algunos estarán pesimistas, estarán rompiéndolo todo y tirando por la borda la temporada del equipo, pero ni mucho menos. Confío, espero y deseo que la ´caldera taronja´ nos anime una vez más, esta vez para ganar la Eurocup, y que nos animen los 40 minutos pase lo que pase.

Además, aunque habría preferido sentenciar la final en el segundo partido de la misma en Málaga, recuerda también que, aunque haya que volver a sufrir hasta el último partido, la fiesta podría ser aún más grande ante la posibilidad de ganar el título en casa, tal y como ocurrió con la primera Eurocup ganada en la temporada 2002-03. «Ojalá a la tercera vaya la vencida, que se resuelva en casa delante de nuestra afición y nuestra gente, porque ganar ante nuestra afición sería mucho más bonito y ojalá sea así».

Tal es el hambre de revancha -por la derrota del viernes–- y las ganas de poder celebrar un título europeo, que Oriola no duda en destacar que se les puede hacer larga la espera hasta el partido del miércoles, sobre todo al no tener que jugar también el fin de semana por el aplazamiento de los partidos de ambos equipos. «Preferiría que pasaran los días rápido porque tantos días sin poder jugar se hace raro y difícil pero ojalá podamos descansar lo mejor posible, preparar el partido que va a ser muy duro e ir a por ellos».

Oriola, sin embargo, admite que el equipo debe mejorar muchos aspectos del juego si no quiere verse sorprendido de nuevo por los de Joan Plaza y más después de un encuentro en el que el conjunto andaluz fue muy superior a los taronja en los rebotes, un factor que decidió claramente el duelo que forzó un tercer encuentro. «El acierto es algo que va por días, el viernes les entró mucho el balón y les felicitamos pero lo del rebote no puede pasar porque además de que tienen más oportunidades de tirar con triples abiertos de Smith, Fogg, Nedovic, a nosotros no nos permite correr y jugar como sabemos. Felicitamos al Unicaja porque hicieron un partidazo y fueron mejores, dominaron el rebote en nuestro tablero y eso no nos permitió correr y jugar como lo hacemos».

Un problema a solucionar y al que puede ayudar la intensidad que contagiará la afición de la Fonteta. «Al menos nos hemos ganado que la tercera batalla sea en casa y tendremos a la afición de nuestro lado. Les reconocemos su esfuerzo y les damos las gracias por su apoyo. No les hemos podido dedicar la victoria pero el miércoles hay otro partido y esperamos hacerlo».

Oriola niega que el viernes hubiera algo de exceso de confianza tras haber ganado el primer partido de la final y recuerda el nivel que está demostrando el Unicaja en la Eurocup, donde han superado todos los factores pista en contra. «Ni mucho menos pensábamos que esto estaba ganado, sabíamos que podía pasar eso, el Málaga está haciendo una muy buena serie y una gran Eurocup y nos ha empatado por méritos propios. Ahora vamos uno a uno y tenemos la última batalla en casa y hay que rematar la faena e intentar ganar».