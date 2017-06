Pedro Martínez reivindica las opciones del Valencia Basket

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, quiso reivindicar las opciones de su equipo de cara a la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid que comenzará este viernes. "Me gustaría que no fuera tan obvio todo, que nosotros tuviéramos en teoría más opciones de las que nos dan. Pero las percepciones previas son unas y las que nos puede dar la pista otras. Estamos con mucha ilusión, motivados y con muchas ganas sabiendo que las dificultades son grandes", indicó el técnico taronja, que admitió que "ellos llevan seis finales seguidas y nosotros es la segunda de nuestra historia. La comparación da vértigo".

En lo deportivo, sin embargo, insistió en que "no sé cuantas opciones tenemos pero seguro que hay y reales porque esto es deporte. Otra cosa son ellos, que tienen más que nosotros seguro. No podemos creer lo que nadie con sentido común se cree, pero vamos a ver que pasa".

"Tenemos mucha ambición de cara a esta final porque nadie nos ha regalado nada, hemos trabajado mucho, hemos superado a grandes equipos y eso es porque también tenemos nuestras virtudes. Pero ellos más. Ellos son el primer o segundo mejor equipo de Europa, pero en el deporte a veces saltan sorpresas y hay que buscarlas", destacó el preparador taronja.

Respecto a como llega el equipo, y más concretamente los dos jugadores tocados en la eliminatoria de semifinales contra el Baskonia, comentó que "Rafa Martínez ha entrenado con normalidad y sin ningún problema. Vives no ha entrenado y llegará más justo. No es duda porque jugó el último partido y ahora está mejor, pero la realidad es que no ha entrenado. Estaremos más mermados en la posición de base pero si no pasa nada todos estarán para jugar".

Por último, y tras recordarle que el Real Madrid es el único equipo al que no han logrado vencer esta campaña, apuntó que "eso me dice que es un gran equipo, que será muy difícil competir con ellos y ganarles. Pasaron con 3-0 en las semifinales contra el Unicaja y no sufrieron demasiado para pasar. Vamos a ver si les hacemos sufrir más".