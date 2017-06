El vestuario 'taronja' señala al trío arbitral tras la derrota

La consigna parece clara. En el Valencia Basket han analizado lo ocurrido en el primer partido de la final de la Liga Endesa frente al Real Madrid y han sacado una conclusión clara. Los árbitros fueron permisivos con el Real Madrid en el último cuarto, al que dejaron defender más allá del límite reglamentario; al contrario que con el conjunto ´taronja´, que rápidamente se vio metido en bonus.

Así lo han señalado Fernando San Emeterio y Pierre Oriola, dos de los tres jugadores del Valencia Basket que han atendido a los medios de comunicación tras ejercitarse en el WiZink Center. «Ellos tienen mucha experiencia en este tipo de partidos y saben jugarlos. El otro día lo demostraron. Supieron no gastar, no hacer faltas en el último cuarto, o al menos hacerlas más disimuladas para no entrar en bonus. Nosotros enseguida entramos en bonus y esas pequeñas cosas marcan las diferencias», ha afirmado Fernando San Emeterio.

Oriola, poco después, se ha expresado en la misma línea. «En el último cuarto nosotros entramos rápido en el bonus. Ellos en casa jugaron más duros, en la segunda parte subieron las defensas y los árbitros se adaptan a ello. Hay que aprender, adaptarnos y hacer lo mismo», ha reconocido el ala-pívot catalán.

Pero parece que en la ACB no tienen muy en cuenta la opinión del vestuario 'taronja', ya que para el segundo partido ha designado quizá al único árbitro que no quería ver ni en pintura Pedro Martínez, Pérez Pérez, del que el técnico no tiene una opinión muy favorable.