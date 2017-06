"Ganar tres veces seguidas al Real Madrid entraría en la épica más absoluta"

La victoria de este miércoles ante el Real Madrid ha puesto al Valencia Basket al borde del título de la Liga Endesa por primera vez en sus 30 años de historia y Pedro Martínez valora lo conseguido aunque pida prudencia de cara al partido del viernes.



Opción de ser campeón

No es normal, el Madrid ha pasado lo que preveíamos, al principio ha demostrado su potencial y es lo que va a pasar el viernes, nos preparamos para un partido muy complicado, ganar tres veces seguidas al Madrid entraría en la épica más absoluta. Hay que intentar ganar y hacer leyenda para el Valencia Basket.



Carácter de los jugadores

Ha sido un partido muy duro físicamente. Han tenido una puesta en escena buenísima. Nos han matado en el primer cuarto con su defensa súper agresiva y no nos hemos adaptado bien. En el segundo cuarto ha habido un momento de carácter de los jugadores, de Diot, San Emeterio, Pierre, Dubi y nos hemos metido en el partido. En la segunda parte hemos jugado muy bien, nos hemos pasado muy bien el balón y hemos tenido mucho acierto. De las victorias también hay que recuperarse para el próximo partido porque puede ser más duro que este.



Recuperación física y anímica

Estamos compitiendo y la competición es muy dura. El Madrid es un equipazo, siguen siendo el mejor equipo de Europa, la plantilla más larga, entrenador y jugadores que lo han ganado todo. Teemos que ser humildes y estar tranquilos, prepeararnos muy bien. Hemos recuperado la dificultad de estar 11 puntos abajo y nos enseña cómo va a ser el próximo partido. Para eso hay que estar tranquilos y recuperarnos anímica y físicamente para el próximo partido.



Más difícil el viernes

La dificultad de conseguirlo es muy grande, el equipo ha tenido personalidad y carácter para conseguirlo. Ganarles el próximo partido es de una dificultad extrema porque se ven contra la espada y la pared. No hemos de pensar en el quinto partido, sino en ganar el viernes. Es una final para los dos aunque para ellos más. Pero nosotros hemos de pensar que también aunque si perdemos nos prepararemos para ir a Madrid a ganar el quinto.



Factor Fonteta

Hemos ganado un partido en casa y otro fuera, lo importante es jugar bien al baloncesto. Preferimos jugar en casa pero el Madrid ha ganado en otras pistas muy importantes y difíciles. Ha ganado a muchos rivales en circunstancias muy difíciles. La dificultad que nos vamos a encontrar el viernes es máxima.

Vives y mentalidad

Estamos compitiendo muy bien. Hay que ver cómo está Vives que se ha resentido del tobillo y no ha jugado el último cuarto. Es muy importante estar centrado solo en el baloncesto. No hay que pensar en que podemos ser campeones y tenemos que centrarnos en el baloncesto, en pasar bien y no pensar en nada más que no sea la competición.