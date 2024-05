Tino Costa cuelga las botas: Así fue su paso por el Valencia y el dinero que se pagó por su fichaje

El Tino Costa dice adiós al fútbol. El exfutbolista del Valencia cuelga las botas a sus 39 años de edad. El argentino disputó este viernes su último partido como profesional defendiendo la camiseta con la que todo empezó: el Pau FC. Atrás queda una dilatada carrera deportiva en clubes como el Montpellier, Spartak de Moscú, Génova, Fiorentina, Almería, San Lorenzo, San Martín, Atlético Nacional, Deportivo Morón y, por supuesto, el Valencia. Trabajador, sacrificado, potente en los duelos, con llegada al área y un potente disparo desde la frontal y en su especialidad: el balón parado.

El ‘cañón’ de Las Flores dejó huella en Mestalla. El exvalencianista anunció su retirada en una emotiva carta de despedida después de «un viaje precioso». «Llegó ese día para el que nadie te prepara. Solo puedo agradecer todo lo que he vivido. Junto a mi familia he cumplido mis sueños y los de mi padre, he jugado en los mejores estadios, contra los mejores jugadores. Vestí camisetas increíbles y pude estar activo más de veinte años. Lamentablemente, una lesión aceleró las cosas, pero no tengo reproches. Quiero agradecer a todos los clubes donde he jugado, a todos los compañeros y a cada persona que me echó y a mano. Empieza otra etapa que seguramente será maravillosa».

El Valencia le marcó

El Tino reconoció que el club que más le marcó «a nivel corazón fue el Montepellier porque cumplí un sueño (debutar en la élite)» y «a nivel fama» el Valencia CF. Su pasó por Mestalla coincidió con su pico de rendimiento en su carrera deportiva: 115 partidos, 16 goles, 19 asistencias y su debut por primera vez con la selección argentina en 2011 (dos internacionalidades). Uno de sus goles favoritos de su vida fue el primero en la Champions League contra el Bursaspor a treinta metros de distancia de la portería «Era mi sueño jugarla, como es el sueño ahora de cualquier jugador», recuerda el futbolista que recaló en el Valencia procedente del Montpellier a cambio de 6,5 millones de euros. El argentino permaneció tres temporadas en el club cada vez con más protagonismo. El gol 4.000 del Valencia en primera lleva su firma. En verano de 2013 fue vendido al Spartak en un traspaso de 7 millones de euros.