El Valencia CF es un grande de España y de Europa. Hablamos de un histórico que ocupa el cuarto puesto de la clasificación histórica de LaLiga. Y eso siempre fue un gran atractivo para atraer a grandes jugadores cada mercado de fichajes. Así era antes por lo menos. Está claro que siempre hubo grandes incorporaciones, aunque también otras que resultaron catastróficas.

No todas las incorporaciones iban a resultar tan positivas como los Baraja, Aimar, Vicente o Parejo que tantas tardes de gloria dieron a Mestalla. Estos y muchos otros tienen cierta importancia en la memoria colectiva del valencianismo. Los ha habido en todas las épocas, estos son solo algunos de los fiascos de fichajes más recordados en el peor sentido de la expresión.

Los peores centrocampistas fichados en la historia del Valencia CF

Stefano Fiore

Fue el fichaje más caro que realizó el Valencia CF de Rafa Benítez tras el histórico doblete, formando tándem con varios italianos que jugaron en Mestalla aquella 2004/05. Costó 17 millones de la época y tras una campaña, fue cedido a la Fiorentina, Torino y Livorno antes de recalar gratis en el Mantova. Todo un fiasco en LaLiga para un jugador que siempre dejó buenos números en la Serie A.

Marcelinho Carioca

Hay que remontarse a la temporada 97/98, cuando el Valencia CF se hacía con un talentoso mediocampista brasileño apodado 'pie de ángel'.Triunfaba en el Corinthians y su fichaje se cerró por algo más de 5 millones de euros. Era el fichaje del verano y le pusieron 75 kilos de cláusula, pero su rendimiento fue paupérrimo y disputó seis partidos, cinco de ellos de Liga (cuatro derrotas y una victoria). Contó poco para Valdano y menos para Ranieri, por lo que volvió a Brasil a final de temporada.

Fernando Gago

Se trataba de un fichaje ilusionante, pero sólo duró media temporada en Mestalla. Fue de más a menos y las lesiones no ayudaron a aprobar. El Valencia abonó 3,5 millones al Real Madrid y terminó vendiéndoselo a Boca Juniors por menos de la mitad tras una breve cesión a Vélez Sarsfield.

Mario Suárez

El centrocampista ocupaba una posición vital sobre el césped, pero su rendimiento fue flojo, sin dar seguridad al equipo. Una muy buena temporada en el Mallorca le llevó de vuelta al Atlético de Madrid, donde sorprendentemente alcanzó la internacionalidad con España. Fiorentina y Watford fueron sus pasos siguientes antes de recalar en Mestalla en la 16/17 como cedido, pero las sensaciones que dejó fueron muy malas y regresó a Inglaterra antes de irse a China y jubilarse en el Rayo Vallecano.

Zlatko Zahovic

Era uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa y estrella de su selección (Eslovenia). Triunfó en el Oporto, que lo vendió al Olimpiacos por más de 13 kilos y su altísimo nivel tanto en la clasificación para la Eurocopa como en el propio torneo del año 2000 le sirvieron para dar el salto al Valencia CF, quien lo fichó por una cantidad cercana a los 8 millones. Sólo estuvo una temporada y su rendimiento distó mucho de lo visto hasta la fecha. Además, entró en la historia negra del Valencia CF al fallar un mano a mano en los últimos instantes de la final de la Champions League que el equipo disputó ante el Bayern de Múnich.

Filipe Augusto

El Valencia CF estaba muy necesitado de un mediocentro defensivo y se probó suerte con Filipe Augusto. Está claro que no funcionó. Al joven brasileño que llegaba de Río Ave con intención de usar Mestalla como trampolín le sorprendió no encontrar agua en la piscina. No llegaron a 300 los minutos que tuvo, cuajando muy malas actuaciones y no siendo merecedor de más oportunidades. Tras un año en el paró, ahora juega en el Cuiabá brasileño.

Enzo Pérez

Es el quinto fichaje más caro de la historia del Valencia CF (25 millones) y símbolo junto a Negredo y Abdennour de la mala gestión de Peter Lim a la hora de elegir sus grandes inversiones. Cuajó dos muy buenas temporada en el Benfica y fueron conscientes de la insistencia del máximo accionista en su incorporación, por lo que pidieron una suma totalmente desproporcionada. Medio año después, llegó como refuerzo invernal. Su garra y carácter camuflaron un rendimiento mediocre en el Valencia y tras dos campañas y media, se 'regaló' a River Plate por 2,5 kilos, el 10% de lo que costó. A sus 38 años, todavía reparte en Estudiantes.

Moussa Saib

Uno de los mejores jugadores de la historia de Argelia, sin duda. En verano de 1997 llegó del Auxerre por 4,30 millones de euros tras mostrar una importante capacidad goleadora en los cursos previos. Sus minutos fueron de más a menos, mientras que el equipo demostró jugar mucho mejor sin él. Fue vendido al Tottenham por 2,6 kilos unos meses después.

Dennis Serban

Otro fichaje forzado en 1998 tras abonar 2 millones al Steaua de Bucarest. Fue cedido a Villarreal, Elche y Rapid antes de regalárselo al Córdoba. El internacional rumano sumó cerca de 200 minutos con el Valencia en dos etapas.