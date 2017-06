Laso reconoce la superioridad taronja

Pablo Laso, a diferencia de dos de sus jugadores que menospreciaron al Valencia Basket, ha reconocido la superioridad de su rival durante toda la eliminatoria. El preparador del Real Madrid asume que los taronja son justos campeones:

Felicitación al Valencia Basket.

"Enhorabuena al Valencia Basket. Creo que es justo campeón. Ha sido mejor en más aspectos del juego. Espero que lo disfruten. A veces pierdes la ventaja de campo y es más difícil pero aquí ganamos fácil en liga regular. El Valencia ha sido mejor. Es el momento de Valencia Basket".

¿Esta noche es su peor momento como entrenador?

Juego para ganar. Estoy muy jodido por perder. No sé si esta derrota cambian un ciclo. ¿Mi peor momento como entrenador? No. Paso muy buenos momentos y muy malos. Vosotros no los veis. Hoy estoy jodido, muy jodido pero he tenido peores momentos en el Real Madrid. También más alegre.

¿El Madrid llegaba en una buena dinámica, intuía este bajón?

Hoy no es un día para analizar las causas de una temporada diferente, nueva para nosotros, en la que intuías lo que podía ser pero no teníamos ni idea. Esto lo he hablado con todos los entrenadores de Euroliga. Es nuestro partido número 83 de temporada. La Euroliga ha sido un espectáculo para el aficionado pero un desastre para los equipos".

Balance general de la temporada.

He dado las gracias a mis jugadores porque en una temporada tan larga y tan difícil, si te dicen que va sa jugar la final de Copa, la Final Four y la final de la liga ACB en septiembre firmas. Si al Valencia le dicen que juega la final de copa, la final de la Eurocup y la de la ACB, firma. Hay muchos equipos que no juegan esto, que aspiran a esto. Por mi manera de ser valoro mucho el trabajo. Me siento orgulloso por cómo se ha comportado mi equipo.