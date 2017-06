El Valencia Basket anuncia tres renovaciones

El Valencia Basket decidió este lunes ejecutar de forma unilateral la cláusula de renovación automática que existía en los contratos de Rafa Martínez, Fernando San Emeterio y Guillem Vives para ampliar la vinculación de estos tres jugadores con el equipo taronja para una temporada más. De esta forma, el capitán, el alero cántabro y el base catalán pasan a tener un compromiso con el club hasta el 30 de junio de 2018.

El capitán Rafa Martínez comenzará la próxima campaña su décima temporada en el Valencia Basket, donde ya se ha convertido en el único jugador de la historia de la entidad que ha conseguido levantar tres título, al ser partícipe en las EuroCup de 2010 y 2014 y en el título de la Liga Endesa 2017. El escolta de Santpedor es el máximo anotador de la historia del Club (4.982 puntos) y el segundo jugador con más partidos como taronja (523 partidos). En esta última temporada, el capitán ha jugado un total de 67 partidos con unos promedios de 8,2 puntos con un 44,7% en triples, 1,8 asistencias y 7,3 créditos de valoración.

El base Guillem Vives llegó a Valencia Basket procedente del Joventut en 2014, por lo que ya suma tres años de experiencia con el equipo taronja con 24 años recién cumplidos. En este tiempo, el base catalán ha ganado la Liga Endesa de 2017 y ya ha entrado en el Top15 de partidos en la historia de la entidad con 182 partidos con Valencia Basket. El director de juego taronja ha participado esta temporada en 64 partidos con una media de 4,5 puntos, 1,2 rebotes y 2,4 asistencias para 5,3 créditos de valoración.

El alero Fernando San Emeterio aterrizó en nuestro equipo en 2015 procedente del Baskonia, por lo que comenzará su tercera temporada con Valencia Basket en el curso 2017-18. El exterior cántabro ha sido uno de los componentes de la plantilla campeona de la Liga Endesa 2017 y ha aumentado su rendimiento en el Playoff hasta los 14,7 créditos por partido. En el global de la temporada, San Emeterio no se ha perdido ninguno de los 69 partidos de la campaña, con un promedio de 10,2 puntos, 2,9 rebotes y 2,2 asistencias para 11,7 créditos de valoración.

Otro jugador con cláusula para ser amplida es Will Thomas, aunque de momento la entidad taronja no se ha pronunciado al respecto. Tampoco sobre Vladimir Jankovic, cedido esta campaña al Aris Salónica pero que no regresará a Valencia pese a que el club tenía la opción para repescarlo.