Van Rossom: "Quiero seguir pero no depende de mí"

El base belga Sam Van Rossom aseguró que su primera opción es continuar la próxima campaña en el Valencia Basket y poder disfrutar del premio de jugar la Euroliga pero recordó que su contrato se acaba en junio y que el club aún no le ha comunicado nada.

"Acabo contrato y el club todavía no me ha dicho ni sí ni no. Ya veremos lo que pasará. Entiendo que llamarán a mi agente. A mí me apetece seguir, está claro", explicó el belga, que dijo que habrá que ver "cuál es la decisión del club". "Estoy muy a gusto en Valencia y siempre lo he dado todo en la pista. La próxima campaña vamos a jugar la Euroliga, que es el premio a todo este año, y me gustaría mucho seguir pero no depende sólo de mí", recordó Van Rossom, que ha vivido su cuarta campaña en el Valencia Basket.

El segundo capitán del conjunto valenciano recordó que cómo "hace tres años ya jugamos la Euroliga y, aunque fue poco porque no pasamos la primera vuelta, lo probamos y ahora quieres más porque es el más alto nivel de Europa". Van Rossom se encuentra en su país donde sigue con la recuperación de la operación en la rodilla izquierda a la que fue sometido hace tres semanas y que le impidió disputar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.

"Tengo muy buenas sensaciones desde que acabó la propia operación, no tuve mucho dolor ni nada y empecé a hacer cosas el mismo día después. Ahora voy haciendo más y va muy bien, Tengo mucho mejores sensaciones que tras la otra operación", aseguró. Van Rossom señaló que la lesión anterior en esa misma operación le enseñó que en este tipo de situaciones es "difícil planificar" pero explicó que antes de la intervención los médicos señalaron que podría tardar "dos o tres meses para volver a jugar".

"Hay que hacer las cosas bien y lo antes posible quiero estar jugando. Me gustaría mucho participar en el Eurobasket que empieza en septiembre pero sin arriesgar nada", destacó Van Rossom, que aseguró que es un objetivo bastante realista. El director de juego se mostró satisfecho porque tras esa primera lesión y una recuperación de diez meses "en un tramo de la temporada llegué al nivel anterior" y pudo demostrar "que todavía tengo este nivel".

El belga explicó que con el paso de los días "vas asumiendo" el éxito que ha supuesto "lo que hemos vivido, la liga ganada pero también las otras dos finales jugadas y, en general, toda la temporada". "Hemos ganado la final mas difícil y estamos satisfechos", señaló Van Rossom, que narró como sus amigos "me piden vídeos y fotos de todo lo que ha pasado, del partido y de las celebraciones, así que los estoy volviendo a ver y son recuerdos bonitos", señaló.