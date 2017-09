San Emeterio: "La gente me da las gracias en lugar de la enhorabuena"

Fernando San Emeterio se ha reencontrado con su mejor versión en Valencia. El alero cántabro vive su madurez profesional a un nivel excepcional y eso es en parte a que «estoy encantado en Valencia desde el primer día». «Me dio rabia el primer año por no poder avanzar más. Hicimos una buena temporada pero no tuvimos suerte, y nos faltó estar en la mejor forma en los momentos importantes», recordó.

«Este año ha sido impresionante, la gente estuvo muy involucrada en todas las competiciones. Ha sido muy bonito y he disfrutado jugando al baloncesto como hace tiempo que no hacía», continuó explicando en una distendida entrevista con SUPER. Nunca se arrepintió de dejar Vitoria para fichar por el equipo taronja ya que «ha sido un cambio muy positivo en mi carrera», aunque «por si alguien tenía alguna duda ahí esta este título de la Liga Endesa». Un título que se ha traducido en «un mes de julio muy bonito para todos. Me ha sorprendido como en la calle la gente me daba las gracias en lugar de la enhorabuena, ha sido algo increíble».

Es por ello que avanza que en los próximos meses «toda disfrutar de todo esto, y para eso hay que competir y estar ahí arriba». Algo de lo que está completamente convencido pues está "muy contento con el equipo que se ha hecho". "Es una plantilla muy polivalente y con bastante gente para afrontar las dos competiciones. Hay una base importante del año pasado pero las situaciones del mercado nos han hecho perder a algunos jugadores como es el caso de Pierre Oriola. No obstante, cuando cierras la plantilla tan pronto es buena señal y significa que has fichado lo que querías», subrayó.

Algo vital pues la exigencia a partir del mes de octubre va a ser mucho mayor que en la última temporada. «Tenemos una buena plantilla y debemos ir como el año pasado, con humildad y respetando a los rivales para estar arriba en la Liga Endesa, luchar e ir con ambición en la Euroliga. Creo que no se nos puede pedir ganar la Euroliga pero un objetivo si puede ser meternos en los playoffs, aunque entrar como octavo puede significar perder el 50% de los partidos. No será como en la Eurocup, aquí habrá que recuperarse muy rápido de las derrotas», apuntó, antes de calmar un poco la euforia que parece existir este verano alrededor del club.

«Las expectativas son grandes, está claro, pero se tienen que controlar. No se puede pedir ganar la Euroliga, se puede pedir luchar pero no somos de los cuatro o cinco equipos que está ahí para ganarla por su potencial. La Liga Endesa lo mismo, donde sí debemos estar es entre los cuatro primeros. No hay que volverse loco con las expectativas. No deben ser demasiado altas porque hay otros equipos con presupuestos muy superiores», corrigió Fernando San Emeterio, consciente de que llega un año bonito pero a la vez muy difícil por todo.

«Es un año complicado pero también es verdad que a los jugadores nos gusta más jugar que entrenar. Son muchos partidos, la motivación será grande y no habrá mucho tiempo para pensar demasiado, tanto para los momentos de euforia como para los de pesimismo. Todo cambia y habrá que estar muy equilibrados emocionalmente», destacó el jugador vallisoletano de adopción.

Mazazo con la lesión de Sergio Llull

En clave selección española, donde está con «muchas ganas e ilusión de participar en el Eurobasket», la actualidad viene marcada por el mazazo de la grave lesión de Sergio Llull. «Está fuerte y va a ir para adelante», confesó San Emeterio, especialmente afectado por la baja del balear. A pesar de ello, considera que «tenemos un muy buen grupo para luchar por lo máximo e ir a por ello. Pero aún queda mucho y debemos prepararnos bien», indicó, al tiempo que se congratuló de que «hayan aquí cuatro jugadores del Valencia Basket, porque Oriola está aquí por sus méritos en Valencia y eso es bueno para todos».