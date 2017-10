Estreno ante un 'viejo conocido'

El Valencia Basket estrena esta tarde su cuarta participación en la Euroliga ante un ´viejo conocido´ y con una asignatura pendiente. Y es que los caprichos del calendario han querido que el conjunto taronja comience su andadura en el torneo midiéndose al rival contra el que más veces se ha enfrentado en competición europea, el Khimki Moscow Region.

No en vano este encuentro es ya un clásico de la Eurocup, con un total de diez enfrentamientos. Cinco de esos partidos, incluyendo la final de la Eurocup de 2012, se jugaron en el pabellón ruso sin que los valencianos hayan logrado ganar en ninguna ocasión. Eso sí, debido a su reducido aforo en esta ocasión no se jugará en el Basketball Center of Moscow Region, la pista habitual del cuadro ruso. En su lugar el choque se disputará en el Mytishchi Arena, una oportunidad que los taronja intentarán aprovechar para romper esa mala dinámica.

La ambición en el equipo es máxima, y también la ilusión tras una magnífico inicio de temporada en el que ha sido capaz de sobreponerse a las bajas y los problemas físicos para conquistar la Supercopa Endesa y sumar por victorias las tres primeras jornadas de la ACB. De hecho, el equipo de Txus Vidorreta se mantiene invicto en partidos oficiales hasta el momento.

Una etiqueta que también posee el Khimki, al que ahora dirige el ex del FC Barcelona Georgios Bartzokas. Tras una pretemporada que acabó con una victoria sobre el CSKA en la final de la Gomelsky Cup, el conjunto ruso ha arrancado la VTB League con dos contundentes triunfos ante el Tsmoki-Minsk (83-55) y en la pista del VEF Riga (64-104). Por tanto, uno de los dos equipos cosechará hoy su primera derrota de la temporada.

Algo que los de La Fonteta, que mantienen las bajas de Latavious Williams, Antoine Diot y Fernando San Emeterio, quieren evitar a toda costa. Y es que, después de la mala imagen ofrecida en su última participación en la Euroliga, el club tiene como principal objetivo acabar la fase regular entre los ocho primeros y acceder a los cuartos de final. Con la ampliación a veinte equipos en el horizonte, un buen papel esta campaña sería la mejor tarjeta de presentación para posicionarse como serio candidato a una plaza fija en el torneo.

Es por ello que será fundamental convertir La Fonteta en una cancha inexpugnable, pero también arañar algunos triunfos a domicilio. En este sentido la del Khimki, un equipo que tampoco tiene Licencia A en la competición, es una de las canchas más propicias pese a entrañar una gran dificultad.