Vidorreta: "El balance del partido no es malo"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, habló tras el encuentro para los micrófonos de Gestiona Radio. Esta fue su valoración después de la derrota ante el Fenerbahçe:

Valoración del partido

"El partido ya ha empezado duro para nosotros con las dos faltas de Dubljevic. Eso nos ha complicado ya la rotación. La primera aún, pero la segunda no era. Eso nos ha fastidiado un poco, y al final también algunas decisiones que no han hecho justicia al partido. Nosotros íbamos haciendo la goma, muy cerca con el partido casi empatado. Pero tenemos que aprender y mejorar. Hombres como Datome o Melli han sido claves"

Claves

"Por algo es el campeón de la Euroliga. Han metido triples en momentos clave. En el segundo cuarto ha sido clave no anotar ningún triple porque ante un equipo así, tan físico, es necesario abrir el campo. Luego al revés, podíamos haber hecho daño con el juego interior y no nos dimos cuenta. No lo aprovechamos y nos penalizaron"

Balance

"El balance del partido no es malo. Tenemos muchas cosas que aprender, pero el carácter y el espíritu del equipo está ahí. He percibido muchos nervios en el pabellón porque veían que somos un equipo competitivo"

Defensa sobre Green

"No voy a ser yo quién le reste méritos a Obradovic, pero tienen un equipo muy físico. Obradovic es un caballero y su trabajo de scouting nos frenó en algún momento, igual que el nuestro a ellos. Pero lo que ha marcado la diferencia son jugadores de perfil atlético que nosotros no tenemos. Pero eso no es algo que esté en el ´debe´ del Valencia Basket, sino en el ´haber´ del Fenerbahçe. Nos faltó frescura"

Regreso de San Emeterio

"Ha tomado buenas decisiones, y alguna más tirando a regular pero es normal porque aún debe de coger ritmo. Creo que domina muy bien este espacio, el del Valencia Basket y el de la Euroliga, y es una gran noticia que ya esté con el equipo"