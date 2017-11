El Valencia Basket cae por la mínima ante el Gran Canaria

El Valencia Basket se quedó a las puertas de la victoria en su visita a casa del invicto Spar Gran Canaria. Las taronjas tuvieron un tiro para ganar el partido, pero Irene Garí no pudo convertirlo y la victoria se quedó en las islas después de un encuentro en el que la igualdad fue la tónica predominante durante los 40 minutos, lo que demuestra que este equipo que dirige Rubén Burgos tiene categoría para codearse con las mejores.

El encuentro comenzó con el Valencia Basket tomando las primeras ventajas en el marcador, 5-8 en el minuto 5 y 11-16 al final de un primer periodo que fue dominado por las jugadoras de Rubén Burgos. El Spar Gran Canaria, sin embargo, no iba a rendirse fácilmente, e igualaba la contienda mediado el segundo cuarto, cuando el marcador reflejaba empate a 28 en un buen partido de ambos equipos. Al tiempo de descanso se llegó con ligera ventaja para el cuadro taronja, que lideraba el electrónico 37-40.

Estaba claro que quedaba mucho por dilucidar en el encuentro, y más teniendo en cuenta que el Spar Gran Canaria no había perdido un solo encuentro en lo que va de temporada. El conjunto local obtuvo sus primeras ventajas mediado el tercer cuarto (46-42), un periodo que llegó a su fin todavía con la igualdad predominando en el marcador (52-50). Y, como no podía ser de otra manera, el partido llegó al último minuto con ambos equipos a una anotación de distancia (63-62). El Valencia Basket tuvo la última posesión, con cinco segundos por jugarse, pero Irene Garí no pudo convertir la canasta ganadora. Pese a ello, gran partido de un equipo que sigue creciendo y que está demostrando que peleará por estar bien arriba en la clasificación.

El Picken Claret, por su parte, logró una importantísima victoria ante un rival directo como el Real Canoe, al que se impuso por la mínima (58-56) tras un partido de infarto. Valencianas y madrileñas ofrecieron un reñido espectáculo, con el Canoe llegando al final del tercer cuarto con una ligera ventaja en el marcador. Como la tónica general del choque, se llegó a la última posesión con el marcador empatado a 56, y ahí fue cuando apareció la figura de la ex del Valencia Basket Branka Lukovic, que anotó una canasta sobre la bocina para dar el triunfo al Picken y hacer saltar de alegría a toda la afición.